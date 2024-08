Patrice Laffont, célèbre animateur de télé, est décédé à l'âge de 84 ans

Celui qui a présenté "Des chiffres et des lettres", "Pyramide", ou encore "Fort Boyard", s'est éteint dans la nuit du mardi au mercredi 7 août à l'âge de 84 ans. Selon France Bleu, il a été emporté par un accident cardiaque à son domicile d'Oppède (Vaucluse).

L'animateur marseillais a connu la célébrité grâce à l'émission Des chiffres et des lettres qu'il a présentée pendant 17 ans. Il a également été le maître de Fort Boyard et l'animateur du jeu télévisé Pyramide dans les années 1990.

Avec Des chiffres et des lettres, Fort Boyard ou encore Pyramide, sa bienveillance et son espièglerie ont enchanté des générations de téléspectateurs. Patrice Laffont, comédien et animateur phare d’Antenne 2 puis de France 2, nous a quittés ce mercredi 7 août.



