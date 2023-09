Pays-Bas: des manifestants d'Extinction Rebellion bloquent une autoroute à La Haye

Plusieurs milliers d'activistes et de sympathisants du mouvement écologiste Extinction Rebellion bloquent samedi une importante autoroute dans le centre de La Haye pour réclamer la fin des subventions aux énergies fossiles, menaçant de renouveler leur action jusqu'à obtenir gain de cause.

Selon un communiqué d'Extinction Rebellion, environ 25.000 personnes étaient présentes en début d'après-midi. Contacté par l'AFP, Robin Middel, porte-parole du maire de La Haye, parle, lui, de 10.000 à 12.000 personnes.Venus de tout le pays, les manifestants bloquent depuis le début de l'après-midi le tronçon Utrechtsebaan de l'autoroute A12 dans le centre de La Haye, ville où siège le gouvernement néerlandais, et où ils ont été reçus par les canons à eau de la police.Des dizaines de personnes se protégeaient des jets d'eau, abritées derrière des parapluies, a constaté sur place un journaliste de l'AFP, qui a confirmé que la police a commencé à procéder à des arrestations.L'actrice néerlandaise Carice van Houten, notamment connue pour son rôle dans la série "Game of Thrones", déjà interpellée au cours d'une action similaire en mai, a de nouveau été arrêtée, a indiqué à l'AFP Anne Kervers, porte-parole d'Extinction Rebellion."Beaucoup d'argent est injecté du mauvais côté. Ceux qui utilisent en ce moment le plus d'énergies fossiles sont les mêmes qui obtiennent le plus de remises, ce qui ralentit la transition énergétique", a déclaré à l'AFP une des manifestantes, Katrien Joosten, architecte de 46 ans, en train d'observer l'avancée des fourgons de police.Elle est accompagnée de son fils de 13 ans, Abel, qui se trouvait sur l'autoroute aux côtés des activistes mais à qui elle a ordonné de revenir sur le bas-côté à l'arrivée d'un canon à eau des autorités."Le canon à la limite, j'accepte, mais je trouve qu'il est trop jeune pour être arrêté", a-t-elle ajouté, sous une imposante banderole rose sur laquelle est inscrit: "Stoppez les subventions des énergies fossiles".Cette action coup de poing, la huitième de ce type à La Haye depuis juillet 2022, est plus controversée encore que les précédentes, Extinction Rebellion menaçant de ne quitter les lieux que lorsque le gouvernement cédera à ses exigences."Peu importe ce que le conseil municipal de La Haye fera faire à la police, nous resterons ou reviendrons tous les jours. Et ce, jusqu’à ce que le gouvernement réponde à notre demande: la fin immédiate de toutes les subventions aux énergies fossiles", a prévenu Extinction Rebellion Pays-Bas sur son site.Les autorités craignent d'importantes perturbations du trafic, l'A12 étant une "porte d'entrée" pour La Haye et sa station balnéaire Scheveningen, très fréquentée depuis plusieurs jours en raison de la canicule qui s'abat sur la région."Le gouvernement néerlandais soutient l'industrie fossile à hauteur de 37,5 milliards d'euros par an", a dénoncé Extinction Rebellion, dans un communiqué publié vendredi, citant un récent rapport rédigé par plusieurs organisations de défense de l'environnement.