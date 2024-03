Pays-Bas : une prise d'otage en cours, plusieurs personnes sont retenues

Ce samedi 30 mars 2024, la police locale d'Ede, une ville des Pays-Bas, a annoncé via X qu'une prise d'otage était en cours dans un immeuble. D'après BFM TV, "les médias locaux rapportent que quatre à cinq personnes sont prises en otage" (photo : AFP)

"Une prise d'otages impliquant plusieurs personnes est en cours dans un immeuble du centre. C'est pourquoi plusieurs services spécialisés sont sur place", indique la police locale de la ville d'Ede.

Update Ede: In een pand in het centrum is een gijzeling van meerdere personen gaande. Daarom zijn meerdere specialistische diensten ter plaatse. ^AM