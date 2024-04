Play-offs NBA: les Lakers gagnent un répit, Boston répond à Miami

Les Los Angeles Lakers ont évité l'humiliation en prenant un match à Denver, alors que Boston a répondu avec une victoire sur le parquet de Miami samedi lors du premier tour des play-offs NBA.

. Les Lakers respirentLes Los Angeles Lakers ont enfin réussi à trouver la clef face au champion Denver, pour un succès à domicile 119-108 qui leur permet de n'être plus menés que 3-1 et d'éviter l'humiliation d'un coup de balais par la franchise du Colorado pour la deuxième année de suite, après la finale de conférence Ouest l'an passé.Les Lakers, qui restaient sur 11 défaites de rang face à Denver, ont montré une belle force collective pour maintenir à distance les fantômes des remontées des Nuggets lors des deux premiers matches de la série.Sans grand espoir de renverser ce premier tour, mais avec fierté, LeBron James a évidemment montré la voie avec 30 points. Il a achevé Denver d'une interception suivie d'un dunk à 2 min 30 du terme.Le "King", âgé de 39 ans, a été bien suivi par le pivot Anthony Davis (25 points, 23 rebonds), D'Angelo Russell (21 points) et Austin Reaves (21 points).Denver n'a pas semblé s'affoler, fort de l'avantage déjà pris dans cette série. Nikola Jokic, encore en triple-double (33 points, 14 rebonds, 14 passes), a sorti sa baguette magique avec une étonnante passe volleyée à une main lors d'un contre, sans parvenir à emmener son équipe dans son sillage.Les Nuggets auront une nouvelle occasion de se qualifier pour le deuxième tour lundi à domicile.. Boston réagitBattu sur son parquet mercredi, Boston, meilleure équipe de la saison régulière, a répliqué avec un large succès à Miami 104-84 et mène désormais 2-1.Le Heat a toujours couru après le score dans cette rencontre dominée de bout en bout par les Celtics de Jayson Tatum et Jaylen Brown (22 points chacun) qui ont compté jusqu'à 29 points d'avance.Après avoir saoulé Boston de tirs à longue distance mercredi (23 réussis), Miami a été réduit à 9 tentatives réussies sur 28 samedi. Le Heat, finaliste NBA la saison dernière, est toujours privé de sa vedette Jimmy Butler, blessé à un genou."C'est sur l'aspect défensif que nous gagnerons nos matches", a prévenu un Tatum rassuré sur la chaîne TNT.. Orlando égalise, le Thunder tranquilleLe Magic d'Orlando a égalisé à 2-2 face à Cleveland (112-89), l'Allemand Franz Wagner se montrant déterminant avec 34 points, 13 rebonds et 4 passes, alors que le leader habituel du Magic Paolo Banchero a été discret (9 points, 4 rebonds, 5 passes).Cleveland a péché de loin (4 sur 17), comptant sur son pivot Jarrett Allen (21 points, 9 rebonds), Donovan Mitchell restant à 18 points, avant un match 5 prévu mardi dans l'Ohio."Nos joueurs ont opéré les bons ajustements. Ils ont réalisé que la clef était le mouvement de balle, qui doit être déplacée, partagée, avec confiance dans les passes", a réagi l'entraîneur du Magic Jamahl Mosley, dont l'équipe était menée de neuf points à la pause.A l'Ouest, le N.1 de la saison régulière Oklahoma City a continué sa balade avec un troisième succès en autant de matches contre la Nouvelle-Orléans.Le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander (24 points) a maîtrisé la partie grâce à sa défense notamment. Le scoreur adverse Brandon Ingram (19 points) a de nouveau été harcelé par l'excellent Luguenz Dort, laissant les Pelicans sans solution de repli alors que Zion Williamson est toujours blessé.Oklahoma City aura l'occasion de conclure sa série dès lundi en Louisiane.