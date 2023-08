Premier débat de la primaire républicaine, snobé par Trump

Donald Trump sera absent mais dans tous les esprits: le Parti républicain organise mercredi son premier débat pour l'élection de 2024, sans l'ancien président qui, cerné par les enquêtes, a décidé de jouer les trouble-fête.

L'ex-dirigeant américain a choisi de snober ce rendez-vous, organisé à partir de 20H00 locales (01H00 GMT jeudi) à Milwaukee dans le Wisconsin, en raison de sa très large avance dans les enquêtes d'opinion républicaines.C'est tout le paradoxe: inculpé au pénal quatre fois en moins de six mois, le milliardaire écrase pour l'instant virtuellement toute la concurrence dans la course à l'investiture.Chaque rebondissement dans cette longue saga judiciaire amène ses millions de dollars de dons de trumpistes convaincus, comme il le prétend, qu'il est victime d'une "chasse aux sorcières".- "Des étincelles" -Comment provoquer l'engouement autour du premier débat en l'absence du favori des primaires?C'est le défi que tente de relever Fox News, chaîne préférée des conservateurs, tout comme les huit candidats républicains invités mercredi et qui peinent à exister dans un univers politique et médiatique complètement centré autour des déboires judiciaires de Donald Trump.A commencer par le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l'ancien vice-président Mike Pence ou l'ex-ambassadrice à l'ONU Nikki Haley, soucieux de rattraper l'ancienne star de la télé-réalité.Mais cette émission, également retransmise sur la plateforme Rumble, risque elle aussi d'être reléguée au second plan.Car Donald Trump va donner, à la même heure que le débat, une interview à Tucker Carlson, l'ancien animateur vedette de Fox News, diffusée sur X (ex-Twitter)."Ça va faire des étincelles. Profitez-en bien!", a prévenu l'ancien président mercredi sur son réseau Truth Social.Il sera jeudi à Atlanta, où il prévoit de se présenter aux autorités de Géorgie (sud-est) après son inculpation dans l'affaire des pressions électorales qu'il est accusé d'avoir exercées dans cet Etat en 2020."Personne ne s'est autant battu pour l'intégrité de l'élection que le président Donald J. Trump. Pour avoir fait ça, je serai fièrement arrêté demain après-midi en Géorgie", a-t-il martelé mercredi sur Truth social.Ses avocats ont accepté de verser 200.000 dollars de caution, ce qui lui permettra de ne pas être placé en détention provisoire, à condition de ne violer aucune loi.En pratique, M. Trump sera placé formellement en état d'arrestation et les autorités de cet Etat américain devraient prendre sa photo d'identité judiciaire, un cliché à l'effet potentiellement infamant pour le candidat républicain. Il ressortira ensuite libre.- Sobriquet -Mercredi matin, six des 18 personnes poursuivies avec M. Trump en Géorgie s'étaient déjà soumis à la procédure. Et son ancien avocat Rudy Giuliani avait prévu de le faire dans la journée.Interrogé par des médias américains à la sortie de son domicile à New York, ce dernier a relativisé l'importance du rendez-vous et défendu Donald Trump."J'ai mené des combats bien pires que ça", a souligné Rudy Giuliani, connu pour sa lutte antimafia à New York, avant d'ajouter: "Je ne sais pas combien de fois Donald Trump devra être prouvé qu'il est innocent".Le 5 novembre 2024, lors de l'élection présidentielle américaine, le vainqueur des primaires républicaines affrontera le candidat désigné par les démocrates, très probablement Joe Biden.Un match dans lequel Donald Trump se projette déjà, partageant quotidiennement de nombreux sondages sur un éventuel duel avec son successeur. Accusant, sans preuves, l'actuel président d'orchestrer ses ennuis judiciaires, il l'a affublé d'un de ses sobriquets qu'il affectionne tant: "Joe-la-Crapule".Le président démocrate, candidat à sa réélection, se garde bien de commenter cette saga, soucieux de ne pas alimenter les accusations d'instrumentalisation de la justice.Ce qui n'empêche pas Joe Biden d'accélérer le tempo de sa campagne, organisant lui aussi sa contre-programmation avec la diffusion, pour un coût de 25 millions de dollars, de publicités électorales vantant les mérites des grands projets d'infrastructure votés au début de son mandat.