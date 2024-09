Premier ministre: Macron rencontrera Bernard Cazeneuve lundi matin

Emmanuel Macron recevra Bernard Cazeneuve lundi matin à l'Elysée dans le cadre de ses consultations en vue de la nomination du nouveau Premier ministre, a-t-on appris dimanche dans l'entourage de l'ancien chef du gouvernement socialiste.

Alors que son nom circule avec insistance depuis plusieurs jours comme Premier ministre possible, "Bernard Cazeneuve n'est pas demandeur mais s'il le fait c'est par devoir et pour éviter des difficultés supplémentaires au pays", a-t-on ajouté.

Interrogé, l’Élysée n’a pas donné suite dans l’immédiat. Jusqu'ici, aucun contact récent n'a eu lieu entre Bernard Cazeneuve et le président ou son entourage proche.

L'ancien ministre de l'Intérieur et Premier ministre de François Hollande "est un homme de gauche responsable qui tiendra compte de la situation politique mais aussi économique du pays", a-t-on ajouté dans son entourage.

Cependant, "s'il considère que les conditions d'un fonctionnement institutionnel normal, régulier, transparent ne sont pas réunies, il dira non" à Emmanuel Macron, a-t-on ajouté.

Emmanuel Macron est à la recherche d'un Premier ministre qui puisse ne pas être l'objet d'une censure immédiate de la part des forces politiques à l'Assemblée nationale.

S'il est de centre-gauche, l'ancien socialiste a un profil moins clivant pour la macronie, la droite et l'extrême droite, notamment en raison de la forte opposition entre M. Cazeneuve et La France insoumise. Et il pourrait être soutenu par une partie des élus socialistes.

L'hypothèse de son arrivée à Matignon a ainsi été qualifiée de "crédible et sérieuse" samedi par la maire de Paris Anne Hidalgo.

La réforme impopulaire sur la retraite à 64 ans fait partie des sujets qui seront évoqués lors de cet entretien, selon l'entourage de Bernard Cazeneuve.



