Prix Goncourt: Kamel Daoud et Gaël Faye parmi les quatre finalistes

Les romans de Sandrine Collette, Kamel Daoud, Gaël Faye et Hélène Gaudy sont les finalistes du prix Goncourt, qui doit être décerné le 4 novembre, a annoncé le jury mardi.

"Houris" du Franco-Algérien Kamel Daoud (éditions Gallimard) et "Jacaranda" du Franco-Rwandais Gaël Faye (éditions Grasset) étaient favoris à ce stade.

Les deux évoquent des événements historiques récents: la guerre civile de la "décennie noire" en Algérie et le génocide de 1994 au Rwanda.

"Dans cette liste, il y a deux livres qui racontent deux tragédies", a relevé l'un des jurés, Tahar Ben Jelloun, devant la presse à Bucarest.

Un autre juré, Pierre Assouline, y a vu "deux livres de guerre civile. Et la guerre civile, c'est pire que la guerre: c'est un peuple qui s'entre-dévore".

"Madelaine avant l'aube" de Sandrine Collette (éditions JC Lattès) et "Archipels" d'Hélène Gaudy (éditions de L'Olivier) étaient moins attendus.

Sept jurés du Goncourt sur dix avaient fait le déplacement au Musée national de la littérature roumaine, à l'occasion du centenaire de l'Institut français de Roumanie.

Les finalistes du Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français, sont désormais annoncés dans des grandes villes de pays avec lesquels la France cultive des liens culturels anciens. En 2022, c'était à Beyrouth, la capitale du Liban, et en 2023 à Cracovie, deuxième plus grande ville de Pologne.

Le prix Goncourt, dont la première édition remonte à 1903, permet de remporter un chèque de dix euros. Mais il promet à son lauréat ou sa lauréate des ventes en centaines de milliers d'exemplaires.



AFP