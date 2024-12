Procès des viols de Mazan : au moins une quinzaine d'accusés ont fait appel

Au moins une quinzaine d'accusés ont fait appel du verdict prononcé par la cour criminelle d'Avignon dans le procès des viols de Mazan. Les 51 accusés ont jusqu'à lundi soir pour interjeter appel. Condamnés à des peines allant de 3 à 20 ans de prison, les accusés avaient été jugés le 19 décembre 2024. Il n'a pour l'heure pas été indiqué si le Réunionnais Jean Tirano fait appel. Originaire du Port, il a été condamné à huit ans ferme.

Le 19 décembre, 51 accusés avaient été condamnés à des peines allant de trois ans de prison dont deux avec sursis à 20 ans de réclusion criminelle. Deux accusés, condamnés à huit ans de réclusion par la cour criminelle, avaient annoncé dès jeudi, jour de leur condamnation, qu'ils faisaient appel.

Parmi les accusés ayant décidé de faire appel, Charly A. condamné à 13 ans de prison après être venu 6 fois au domicile des Pelicot, Redouane E. condamné à 8 ans ou encore Simone M., condamné à 9 ans de prison.

Dominique Pelicot, le principal accusé, n'a pas encore dit s'il souhaitait ou non faire appel. Il a été condamné à la peine maximale, 20 ans de prison, dont deux tiers de sûreté, pour avoir drogué, violé et fait violer son ex-épouse pendant dix ans.

- Jusqu’au 30 décembre pour faire appel -

D’autres accusés pourraient encore faire appel de la décision puisqu’ils ont encore jusqu’au lundi 30 décembre pour le faire. Même délai pour le parquet général de Nîmes s’il souhaite faire appel du verdict qui avait été prononcé.

Pour certains des accusés, leur appel est conservatoire, ils font appel mais peuvent se rétracter.

Un nouveau procès aura alors lieu devant un jury populaire et se tiendra dans un délai de six mois maximum renouvelable une fois. Ils pourraient écoper également de peines plus sévères.

Sur France Inter, Stéphane Babonneau, l’avocat de Gisèle Pelicot a expliqué que sa cliente "n’a pas peur" d’un appel. "C’est-à-dire que si cela devait se passer, elle nous a d’ores et déjà indiqué qu’elle y ferait face - si elle en a la santé, évidemment, puisque c’est une dame qui a aujourd’hui 72 ans. Mais en tout cas, ça ne lui fait pas peur, c’est ce qu’elle nous a indiqué", a-t-il assuré.

