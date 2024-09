PSG : Pernod Ricard voulait être partenaire du club

Ce lundi 2 septembre, le PSG a officialisé l’arrivée d’un nouveau partenaire : la marque Pernod Ricard. Le groupe, spécialisé dans la fabrication et distribution de vins et spiritueux, sera le fournisseur officiel du club parisien. Il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère des supporters de l'OM. Dans un communiqué, le président-directeur Général du Groupe Pernod-Ricard, Alexandre Ricard, annonce que l'entreprise renonce à sponsoriser le PSG.

C’est sur ses réseaux sociaux et par le biais d’une courte vidéo que le PSG a annoncé ce nouveau partenariat, ce lundi 2 septembre. Une vidéo de promotion où un ancien joueur bien connu des fans du PSG fait son apparition : le Réunionnais Guillaume Hoarau.

.⁦@Pernod_Ricard⁩ the world’s #1 premium spirits group becomes official partner of Paris Saint-Germain.



Join us in celebrating victories, sportsmanship and the spirit of human connection.



A special thank you to guest bartender @hoarauguillaume ???? pic.twitter.com/n8boDKC80h — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 2, 2024

"Le Paris Saint-Germain annonce son partenariat avec Pernod Ricard. Ce nouveau partenariat mondial est le premier du genre pour Pernod Ricard, qui mettra en valeur l’intégralité du catalogue de marque premium du Groupe […] Pernod Ricard devient désormais un partenaire officiel mondial et sera le seul fournisseur de champagne et de spiritueux du club, avec des droits de visibilité et de communication dédiés ainsi que des expériences sur mesure", a détaillé dans un communiqué le PSG.

- Appel au boycott -

Sur les réseaux sociaux, les Marseillais appellent au boycott de la marque Pernod Ricard.

Sur X (ex-Twitter) ils se rassemblent sur le hashtag #boycottricard. Certains insultent le groupe de "collabo", de "vendus" et de "traitres". D'autres en appellent à la mémoire de Paul Ricard, le fondateur de la marque de boisson anisée.

Ben on boira autre chose minimum jusqu'en 2028

Sans problème va #BoycottPernodRicard https://t.co/aijEgoyLP7 — cordo.bastien (@cordobastien) September 2, 2024

Un partenariat qui signe la fin de l'apéro sur la cannebière.