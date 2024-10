Pyongyang affirme avoir récupéré l'épave d'un drone sud-coréen sur son territoire

La Corée du Nord a affirmé samedi avoir récupéré l'épave d'au moins un drone "venu de Corée du Sud", publiant des images de l'appareil dont certains experts ont confirmé l'origine sud-coréenne.

Le 11 octobre, le Nord avait accusé Séoul d'avoir envoyé dans l'espace aérien de sa capitale Pyongyang des drones chargés de tracts de propagande, ce que le Sud a nié.Un porte-parole du ministère de la Défense nord-coréen a cependant déclaré samedi que les forces de sécurité du pays avaient trouvé un drone écrasé à Pyongyang le 13 octobre, selon l'agence de presse officielle KCNA.Les enquêtes menées "ont scientifiquement prouvé que le drone est venu de la République de Corée", a dit ce porte-parole dont le nom n'a pas été communiqué, utilisant le nom officiel de la Corée du Sud.Le responsable a assuré que l'engin était du même type que ceux exhibés à Séoul lors du défilé militaire de la Journée des forces armées en 2023.Il a toutefois précisé qu'il était seulement "plutôt probable" que ce drone soit celui qui a "éparpillé des tracts dans le centre de la municipalité de Pyongyang", alors que le Nord s'était auparavant montré affirmatif.KCNA a publié plusieurs images de ce qu'elle dit être l'appareil sud-coréen, dont une où il apparaît coincé dans un arbre.Ces photos laissent voir "clairement un petit drone de reconnaissance à longue portée utilisé par (...) l'armée sud-coréenne", indique à l'AFP Hong Min, analyste de l'Institut coréen pour la réunification nationale.D'après la Corée du Nord, le drone a été retrouvé dans le district de Hyongjesan, à Pyongyang. Or, selon M. Hong, ce secteur est proche du centre nord-coréen de recherche sur les missiles de Sanum.L'engin a "peut-être été utilisé pour (une mission de) reconnaissance", estime l'expert.L'armée sud-coréenne a démenti toute implication puis cessé de commenter l'incident, alors que les spéculations locales désignent des groupes de militants de Corée du Sud, habitués à envoyer de la propagande et des dollars vers le Nord, généralement par ballons volants.Pyongyang a prévenu qu'il considérerait comme une "déclaration de guerre" tout nouvel incident de ce type.En 2022, la Corée du Nord avait envoyé des drones vers le Sud, dont cinq étaient parvenus à traverser la frontière, amenant l'armée sud-coréenne à effectuer des tirs d'avertissement et déployer des avions de combat.Ces derniers n'ont pas réussi à abattre un seul drone.