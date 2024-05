Quatre moutons inscrits dans une école en Moselle pour lutter contre la fermeture d’une classe

Pour sauver une classe de sa fermeture, fautes d’élèves, des parents et des élu·es ont tenté le tout pour le tout… en inscrivant quatre moutons dans l’école concernée en Moselle. Les parents ont rempli les dossiers d'inscription comme il se doit pour chaque nouvel élève, avec dates de naissance et noms des parents, et les ont transmis en mairie, avant qu'ils ne soient envoyés à l'Éducation nationale (Photo d'illustration : AFP)

Quatre noms ont été renseignés: John Deere, Marguerite Duprés, Phil Tondu et Valériane Deschamps. Des noms évocateurs, faisant référence soit à la toison ou à l'habitacle naturel de ces ovins, appartenant à un éleveur des environs.

Un arrêté municipal a aussi été publié pour permettre aux écoliers au pelage abondant de se rendre dans la cour de récréation de l'école, invoquant un "souci de qualité pédagogique".

Ils ont voulu "pousser l’absurdité du raisonnement jusqu’au bout".

Grâce à ces nouvelles recrues, le nombre d'élèves inscrits pour la prochaine année scolaire passe de 94 à 98, soit le seuil minimum requis par l'Éducation nationale pour l'ensemble des cinq classes constituant ce groupe scolaire.

L'opération n'a pas séduit l'académie. Jeudi 9 mai, alors qu'une animation pédagogique était prévue avec les bêtes, les enseignants du groupe scolaire ont reçu pour consigne de garder les écoliers dans les classes tant que les ovins n'avaient pas quitté les lieux.

