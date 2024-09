Jeux Paralympiques : avec 75 médailles, dont 19 en or, la France termine 8ème et atteint son objectif

Voilà, ce dimanche 8 septembre 2024 a marqué la fin des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Depuis le 24 juillet, la France a vibré avec les athlètes. Des moments de ferveurs, des moments de silence, des holàs sans bruits… Des journées riches en or, en argent, en bronze et en émotion pour les athlètes français et nos trois Réunionnais présents. Au total, 75 médailles pour la France. La délégation tricolore a dépassé le nombre de titres remportés lors des Jeux de Tokyo.

75 médailles au compteur, 19 en or, 28 en argent et 28 également en bronze… Voilà le total de breloques qu'ont décroché les français.

La délégation française termine donc ces Jeux paralympiques à la 8e place du classement des médailles, l’objectif fixé avant ces Jeux par Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité Paralympique et Sportif Français.

Les Chinois sont premiers (220 médailles, dont 94 d’or), suivent les Britanniques (124 médailles, 49 d’or) et les Américains (105 médailles, 36 d’or).

- Trois médailles pour La Réunion -

Gaël Rivière et les Bleus du cécifoot médaillés d'or

Le samedi 7 septembre 2024, l’équipe de France masculine de cécifoot affrontait sur le terrain du Stade Tour Eiffel pour sa finale olympique l’Argentine, annoncée comme grande favorite. À l'issue d'un match plein de suspens, les Bleus dont fait partie le Réunionnais Gaël Rivière ont remporté la médaille d'or.

#Paris2024 | ???????????? LES BLEUS SONT CHAMPIONS PARALYMPIQUES ????



Et comme un symbole, c'est le phénoménal Frédéric Villeroux qui délivre les Bleus sur le dernier tir au but en finale face aux Argentins !!

Lire aussi - Jeux paralympiques : le Réunionnais Gaël Rivière et les Bleus du cécifoot médaillés d'or

Para-natation. Le bronze fois deux pour Chardard

Le nageur de Pessac (Gironde) Laurent Chardard, 28 ans, s’est emparé du bronze en 50m papillon S6. Le Chinois Wang décroche l’or et le Colombien Corzo l’argent.

Au terme d'une course extrêmement serrée, Laurent Chardard va chercher la médaille de bronze. Une deuxième breloque après sa 3e place sur 50 m papillon.

#Paris2024 | ???????????? LE BRONZE POUR LAURENT CHARDARD !



Le Français s'empare de nouveau d'une médaille de bronze ! Quel incroyable come-back dans ce 100 m nage libre !!! ????



Suivez les #JeuxParalympiques en direct :

Lire aussi - Jeux Paralympiques : un doublé en bronze pour le nageur Réunionnais Laurent Chardard

- Le cyclisme a brillé de mille feu et souvent... en or -

Doublé en cyclisme pour Mathieu Boresdon et Johan Quaile

Mathieu Boresdon ressort en or et son compatriote Johan Quaile décroche la médaille d'argent sur l'épreuve contre-la-montre en catégorie H1.

#Paris2024 | ???????????? OH C'EST INCROYABLE ! LE NOUVEAU DOUBLÉ FRANÇAIS AUJOURD'HUI !!



???? Mathieu Bosredon et Johan Quaile s'offrent l'or et l'argent sur le contre-la-montre individuel H3, BRAVO !



Suivez les #JeuxParalympiques en direct :

Alexandre Léauté décroche deux titre en para-cyclisme et une médaille en bronze

"C’est magique... C’était tellement dur, j’en ai tellement bavé pour en arriver là que... Y’a tellement de gens qui me soutiennent et qui m’accompagnent et qui ne monteront pas sur le podium, mais j’aurais une grande pensée pour eux et pour tout le collectif para cyclisme qui est venu me soutenir en bord de piste" a déclaré le vainqueur au micro de France 2.

#Paris2024 | ???????????? OUIIIII !! ALEXANDRE LÉAUTÉ CHAMPION PARALYMPIQUE !!



#Paris2024 | ???????????? OUIIIII !! ALEXANDRE LÉAUTÉ CHAMPION PARALYMPIQUE !!

???????? Quelle journée pour le Français qui, après avoir battu le record du monde, décroche la médaille d'or en cyclisme sur piste#JeuxParalympiques

Alexandre Léauté a gagné sa deuxième médaille de cyclisme sur piste des Jeux paralympiques, cette fois en bronze au contre-la-montre.

Alexandre Léauté, qui a perdu 95% de sa puissance musculaire du côté droit après un accident vasculaire cérébral à la naissance, s'est aligné en finale dans l'après-midi sur le contre-la-montre 1 km, où il avait pris l'argent à Tokyo, après avoir terminé deuxième lors des séries. Il termine sur la troisième marche du podium.

#Paris2024 | ???????? Médaille de bronze pour Alexandre Léauté !



???????? Le Français améliore son record du monde sur le contre-la-montre 1000 m et décroche une superbe médaille de bronze, sa deuxième breloque sur ces Jeux.



Suivez les Jeux en direct :

Le Français décroche sa troisième médaille à Paris, cette fois sur le contre-la-montre C2. Le sportif a obtenu trois médailles sur ces Jeux paralympiques.

#Paris2024 | ???? ALEXANDRE LÉAUTÉ EST CHAMPION PARALYMPIQUE????



Le Français remporte son premier titre paralympique sur route sur ce contre-la-montre individuel ????????



QUEL DÉBUT DE JOURNÉE ????



Le direct :

Un doublé français pour Kévin Le Cunff et Gatien Le Rousseau

Les deux français se sont affrontés en petite finale de poursuite sur l'épreuve contre-la-montre en catégorie C4. Avec un chrono de 36:46.49 c'est Kévin Le Cunff qui remporte la médaille d'or, suivi par son homologue français qui sera en argent.

#Paris2024 | ???? OUI LE DOUBLÉ FRANÇAIS !!!



???????? Kevin Le Cunff ???? et Gatien Le Rousseau ???? réalisent 2 performances de très hautes volées et remportent respectivement d'or et l'argent. Énorme.



Suivez les #JeuxParalympiques en direct :

Para-cyclisme : Peyroton-Dartet champion paralympique (C3)

Thomas Peyroton-Dartet était trop fort pour la concurrence en catégorie C3. Le Tricolore a bouclé le contre-la-montre devant l’Espagnol Eduardo Santas Asensio (+43’91) et l’Allemand Matthias Schindler (+52’55).

#Paris2024 | ???????? THOMAS PEYROTON-DARTET CHAMPION PARALYMPIQUE !!!! ????????



Le coureur français a écrasé la course pour remporter la médaille d'or, la 3e médaille d'or de la journée.



Suivez les #JeuxParalympiques en direct :

Para-cyclisme : Bosredon en or et Quaile en argent, encore un doublé français

Mathieu Bosredon remporte le contre-la-montre individuel de la catégorie H3. L’autre Français aligné, Johan Quaile, décroche l’argent (+2’00’’19) en devançant l’Italien Martino Pini (+2’40’’47).

#Paris2024 | ???????????? OH C'EST INCROYABLE ! LE NOUVEAU DOUBLÉ FRANÇAIS AUJOURD'HUI !!



???? Mathieu Bosredon et Johan Quaile s'offrent l'or et l'argent sur le contre-la-montre individuel H3, BRAVO !



Suivez les #JeuxParalympiques en direct :

Florian Jouanny en or et en bronze

Le Français s'est offert le titre sur la course en ligne H1-H2, devançant l'Espagnol Sergio Garrote Munoz et l'Italien Luca Mazzone. Cette double catégorie regroupe les cyclistes tétraplégiques. En l'occurrence, le Français concourt sur un handbike, pédalant avec ses mains, en position allongée.

#Paris2024 | ???????????? FLORIAN JOUANNY CHAMPION OLYMPIQUE ! ????



???? Le Français était en mission aujourd'hui et a réalisé une course extraordinaire pour s'imposer et décrocher la médaille d'or sur la course en ligne.



Les #JeuxParalympiques en direct :

Florian Jouanny a lui, comme il y a trois ans à Tokyo, décroché la médaille de bronze lors du contre-la-montre en Handbike 2, catégorie destinée aux sportifs tétraplégiques qui actionnent leur pédalier couché, à la force des bras.

Para-cyclisme : médaille d'or et de bronze pour Dorian Foulon (C5)

Dorian Foulon décroche l'or tricolore le samedi 31 août 2024, en cyclisme sur piste poursuite 4000m.

#Paris2024 | ???????? MÉDAILLE D'OR POUR DORIAN FOULON QUI CONSERVE SON TITRE !



Le Français a couru en patron dans cette finale de poursuite C5 pour garder son titre de champion paralympique de la catégorie ????



Suivez les Jeux en direct :

Le Français se classe 3e du contre-la-montre individuel en catégorie C5.

Para-cyclisme sur route : Elie De Carvalho médaillé d’argent dans la catégorie B

Elie De Carvalho et son guide Mickaël Guichard terminent 2es du contre-la-montre individuel en catégorie B. Ils se classent à 12 secondes du tandem néerlandais Tristan Bagma-Patrick Bos, médaillés d’or.

#Paris2024 | ???? ELIE DE CARVALHO MÉDAILLÉ D'ARGENT !!! ????



???????? Auteur d'un récital lors de ce contre-la-montre, la paire Elie De Carvalho - Mickaël Guichard remporte la médaille d'argent.



❌ Alexandre Lloveras termine à 2" de la médaille de bronze. pic.twitter.com/J3aqwl03al — francetvsport (@francetvsport) September 4, 2024

Paracyclisme sur route : les Bleus champions paralympiques du relais handbike

Après une grande démonstration dans les rues de Clichy, Florian Jouanny, Mathieu Bosredon et Joseph Fritsch s’offrent l’or paralympique du relais handbike.

#Paris2024 | ???? LE RELAIS FRANÇAIS CHAMPION PARALYMPIQUE !



???? Deuxième à Tokyo, l'équipe de France décroche cette fois le titre à domicile ! 10e médaille d'or pour le para cyclisme, route et piste confondues !



Les Jeux Paralympiques en direct :

Para cyclisme sur piste (F): l'or et l'argent pour Marie Patouillet

Marie Patouillet est la première française à remporter une médaille dans ces Jeux avec l'argent décroché en finale de contre-la-monte de 500m en para cyclisme sur piste.

#Paris2024 | ???????? Il est là le premier podium pour la délégation française ! Marie Patouillet savoure sa très belle médaille d'argent ????



Suivez les Jeux Paralympiques :

Marie Patouillet a remporté également une finale franco-française contre Heïdi Gaugain.

Cyclisme sur route (hommes): Le Cunff finit en argent

C'est l'Ukrainien Yehor Dementyev qui s'impose au sprint (2:18:59) devant Kévin Le Cunff, doublé dans les derniers mètres.

#Paris2024 |???? Comme Heïdi Gaugain, Kévin Le Cunff doit se contenter de l'argent !



#Paris2024 |???? Comme Heïdi Gaugain, Kévin Le Cunff doit se contenter de l'argent !

???????????? Après l'or sur le contre-la-montre, le champion paralympique en titre de la course en ligne laisse sa couronne à Yehor Dementyev. Gatien Le Rousseau termine 4e.

Cyclisme sur route (femmes): trois en argent pour Gaugain

Heïdi Gaugain, médaillée d'argent sur la poursuite à 19 ans.

Au sprint, la Française Heïdi Gaugain est battue de peu par Sarah Storey sur la ligne d'arrivée de la course en ligne femmes C4-C5!

Heïdi Gaugain décroche sa troisième médaille d'argent dans ces Jeux paralympiques, après celles obtenues en contre-la-montre et sur l'épreuve de poursuite en cyclisme sur piste.

#Paris2024 | ???????????? UNE 3E MÉDAILLE D'ARGENT POUR HEÏDI GAUGAIN !



Pour la 3e fois, la Française manque la médaille d'or pour un rien !

La légende britannique Sarah Storey est championne paralympique.



Suivez les #JeuxParalympiques en direct :

Lors d'une autre course, Heïdi Gaugain termine quatre secondes derrière Sarah Storey, qui décroche son 18ème titre paralympique.

Paracyclisme : Thomas Peyroton-Dartet en argent, Leauté en bronze

Cruel pour Thomas Peyroton-Dartet. Malgré une attaque dans la bosse finale, le paracycliste tricolore a été soufflé sur la ligne par le champion d’Europe Finlay Graham.

Peyroton-Dartet montera sur la boîte avec son compère Alexandre Léauté, qui, après deux médailles d’or et une d’argent sur piste, se pare finalement de bronze pour une moisson semblable à celle de Tokyo.

Para-cyclisme : Loïc Vergnaud en argent

Loïc Vergnaud termine 2e du contre-la-montre individuel catégorie H5, loin derrière le Néerlandais Mitch Valize (+2’18’’81 d’avance) mais devant le Portugais Luis Costa (+3’24’’73).

Para-cyclisme: du bronze pour Lloveras et Paillot

La médaille de bronze revient aux Français Alexandre Lloveras avec son guide Yoann Paillot ! Les Bleus ont été battus par deux paires néerlandaises. Le scénario a été cruel pour Elie De Carvalho et Mickaël Guichard, qui ont déraillé dans le dernier tour.

#Paris2024 |???????????? Le bronze pour Alexandre Llorevas et son guide Yoann Paillot !



???? C'est la 2e médaille de bronze consécutive pour Alexandre Llorevas sur cette épreuve, alors qu'Élie de Carvalho et Mickael Guichard terminent 4e.



Suivez les Jeux :

Gatien Le Rousseau en bronze en cyclisme

Dans la petite finale franco-française de la poursuite sur 4 000 m (C4), où s'affrontait Gatien Le Rousseau et Kévin Le Cunff, c’est le premier qui s’est imposé et remporte donc la médaille de bronze. Le Breton de 21 ans décroche sa première médaille paralympique. #Paris2024 | ???????? Gatien Le Rousseau en bronze !



???????? Le Français a dominé son compatriote Kévin Le Cunff sur la poursuite C4 pour décrocher sa première médaille paralympique.



Suivez les Jeux en direct :

- Des médailles à la pelle pour les nageurs français -

Le nageur Ugo Didier remporte la première médaille d'or française et s'offre également l'argent

Ugo Didier a remporté le jeudi 29 août la première médaille d'or française des Jeux paralympiques. Il s'est imposé sur le 400 m nage libre en catégorie S9, dans une ambiance survoltée à la piscine de la Défense Arena.

Le para-nageur de 22 ans, né avec une malformation aux jambes, a bouclé la distance en 4 min 12 sec 55, terminant juste devant l'Italien Simone Barlaam et l'Australien Brenden Hall.

#Paris2024 | ???? IL L'A FAIT !! UGO DIDIER EST CHAMPION PARALYMPIQUE DU 400 M NAGE LIBRE ????????



C'est la première médaille d'or pour la délégation française ????????



Suivez les Jeux Paralympiques sur :

Premier médaillé d’or de la délégation française lors de ces Jeux, sur 400 m nage libre dans la catégorie S9, le nageur de 22 ans a décroché l’argent sur 100 m dos. Né avec des pieds bots, des muscles atrophiés et sans mollets, le licencié au Cercle des nageurs de Cugnaux (Haute-Garonne) a commencé par nager avec les valides.

Alex Portal en argent et en bronze

Battu par Ihar Boki avec un record du monde à la clé. Son quatrième podium de ces Jeux. Le nageur tricolore a réalisé une superbe course mais il n'y avait rien à faire contre la légende biélorusse, qui totalise désormais 21 titres paralympiques.

SUR LE PODIUM ????



Alex Portal est vice-champion paralympique du 200m 4 nages SM13 ! ????‍♂️#AllezLesBleus #Paris2024 pic.twitter.com/u39l15doOc — Equipe France (@EquipeFRA) September 3, 2024

Le Français a livré comme prévu un duel au sommet contre Ihar Boki mais échoué à la deuxième place, juste derrière le Biélorusse. C'est quand même une très belle médaille pour le jeune homme (22 ans).

#Paris2024 | ???????????? ALEX PORTAL EN ARGENT SUR LE 100 M PAPILLON !!



???? Quelle performance du Français qui pulvérise son record personnel, ON Y A CRU JUSQU'AU BOUT !!



Suivez les Jeux Paralympiques :

Le nageur français décroche également la médaille de bronze sur le 100 m dos, sa 2e médaille en 2 courses avec le record de France (59 s 08).

#Paris2024 | ???????????? ALEX PORTAL EN BRONZE !



Le nageur français décroche la médaille de bronze sur le 100 m dos, sa 2e médaille en 2 courses !



Suivez les #JeuxParalympiques :

Para natation: la médaille d'or et le bronze pour Emeline Pierre

La nageuse Emeline Pierre a remporté le titre sur le 100 mètres nage libre S10, sa première médaille paralympique pour sa deuxième participation.

#Paris2024 | ????‍♀️???? LA SENSATION ÉMELINE PIERRE !



#Paris2024 | ????‍♀️???? LA SENSATION ÉMELINE PIERRE !

???????? La Française réussit une performance incroyable, s'empare du titre sur 100m nage libre dans la catégorie S10, avec un record personnel à la clé !

Sacrée sur le 100m nage libre, la Française Emeline Pierre accroche sa deuxième médaille dans ces Jeux paralympiques, en terminant en bronze lors de la finale du 100m dos S10 en 1'09"44.

#Paris2024 | "À Tokyo, on ressortait en pleurant. Aujourd'hui, on ressort avec un public en feu." ????



La belle réaction d'Émeline Pierre après avoir décroché une médaille de bronze sur le 100m dos ! ????



Suivez les #JeuxParalympiques en direct :

Didier en argent et Denayer en bronze sur 200 m 4 nages

Ugo Didier 2e, Hector Denayer 3e, et voilà deux médailles françaises supplémentaires.

Hector Denayer en argent au 100m brasse

Troisième après 50 m, Hector Denayer est allé chercher la deuxième place mais n’a pas pu revenir sur l’Italien Stefano Raimondi, qui remporte la médaille d’or sur ce 100 m brasse (SB9) en 1 m 05 s 28. Hector Denayer réalise de son côté un temps de 1 m 05 s 91, et devance l’Allemand Maurice Wetekam (3ᵉ, 1 m 07 s 04).

#Paris2024 ????????????L’ARGENT POUR HECTOR DENAYER !



QUELLE COURSE POUR ALLER CHERCHER SA 1ÈRE MÉDAILLE PARALYMPIQUE ! MAGNIFIQUE HECTOR, AVEC UN RECORD DE FRANCE !



L'Italien Stefano Raimondi s'empare de l'or !

- Plusieurs médailles en tennis de table -

Le double mixte composé de Flora Vautier et de Florian Merrien, en catégorie XD7, réservé aux pongistes en fauteuil roulant, s'est incliné en demi-finale face aux Chinois Feng Panfeng et Zhou Ying. La discipline n'organisant pas de petite finale aux Jeux Paralympiques, à l'insta de la boxe pendant les JO, la paire repart tout de même avec une médaille de bronze.

Le duo Clément Berthier-Esteban Herrault a connu le même sort face aux Chinois Liao Kei et Yan Shuo, dans le double masculin. Ils repartent aussi avec une médaille de bronze.

Tennis de table - Matéo Bohéas bronzé

Il ne fera donc pas mieux qu’à Tokyo. Médaillé d’argent au Japon il y a trois ans, le pongiste Matéo Bohéas s’est incliné en demi-finale de la catégorie S10 (celle des handicaps les moins lourds).

Le Français a été balayé par l’immense (tant par la taille, 1m91, que par le talent, cinq médailles paralympiques) Patryk Chojnowski : 11-8 ; 11-3 ; 9-11 ; 11-9. Le scénario semblait écrit d’avance : en douze confrontations, Matéo Bohéas n’avait jamais battu le Polonais qui est invaincu dans sa catégorie depuis cinq ans. Le pongiste français repart donc de Paris avec le bronze puisqu’il n’y a pas de petite finale en para tennis de table.

Lamirault médaillé de bronze

Double champion paralympique en titre, Fabien Lamirault tombe cette fois en demi-finale. Le pongiste français de 44 ans s’incline face au Tchèque Jiri Suchanek (9-11, 11-6, 9-11, 10-12).

Du bronze pour Fabien Lamirault et Julien Michaud

Le pongiste Fabien Lamirault a, en double avec Julien Michaud, obtenu une médaille de bronze. La paire française, qualifiée pour le dernier carré, n'a pas fait le poids face à la doublette sud-coréenne.

Parsi2024 | ???????? La demie et la médaille assurée pour Clément Berthier et Esteban Herrault en MD14 !



C'était un match irrespirable mais les Français se sont imposés face à la paire britannique Bailey/Perry !

- Des médailles d'or en para-badminton -

Charles Noakes est champion paralympique de para-badminton

Le Tricolore s'impose en deux manches (21-19, 21-13) dans une Arena Porte de la Chapelle en feu.

#Paris2024 | ????????????La joie et la fierté de Charles Noakes sur la première marche du podium après avoir décroché l'or paralympique !

Lucas Mazur décroche l'or

C'est la 10e médaille d'or de l'équipe de France ! Lucas Mazur remporte le titre en para-badminton en deux manches face à l'Indien Yathiraj (21-9, 21-13).

Le voilà désormais double champion paralympique en titre. Une journée presque parfaite puisque, ce matin, il avait déjà remporté le bronze en double mixte avec Faustine Noël.

IL CONSERVE SON TITRE ????



Après Tokyo 2020, Lucas Mazur obtient un nouveau titre paralympique en para badminton après une finale impériale ????#AllezLesBleus #Paris2024

- De l'or pour la France -

Alexis Hanquinquant champion paralympique

Déjà sacré à Tokyo, le porte-drapeau tricolore a survolé la course à Paris. Le Français a pris le temps de savourer sur le Pont Alexandre-III, un drapeau tricolore brandi !

#paris2024 ???????????? MAIS OUIIIIII ALEXIS HANQUINQUANT !



TU ES UN ROI ! TU ES UNE LÉGENDE ! TU ES UN MONSTRE !



NOUVEAU TITRE PARALYMPIQUE ! MERCI POUR LES ÉMOTIONS !



Suivez les #JeuxParalympiques en direct :

De l'or en boccia

Aurélie Aubert a battu la Singapourienne Jeralyn Tan (5-4) alors que cette dernière l’avait séchement défaite en poule (6-1 pour Tan). Aurélie Aubert remporte la première médaille en boccia de l’histoire pour la France.

Dans ce jeu, chacun dispose de six balles rouges ou bleues au début de chaque manche et doit les faire rouler le plus près possible d’une balle blanche appelée "jack", l’équivalent du cochonnet à la pétanque. Chaque balle de même couleur située le plus près du "jack" rapporte un point. Le vainqueur est celui qui en marque le plus. Il y a quatre manches.

#Paris2024 | ???????????? AURÉLIE AUBERT EN OR EN BOCCIA !! CHAMPIONNE PARALYMPIQUE !



???? Quelle émotion pour Aurélie Aubert et quel moment d'histoire puisqu'elle apporte à la France sa première médaille de l'histoire en boccia.



Suivez les Jeux en direct :

Para-triathlon : Jules Ribstein règne sur la catégorie PTS2

Le champion du monde en titre confirme aux Jeux paralympiques ! Le Français boucle sa course en solitaire, la médaille d'or est sienne.

Ribstein a bouclé l'épreuve en 1 h 05 min 47 sec, avec près de deux minutes d'avance sur ses adversaires américains, Mohamed Lahna et Mark Barr, deuxième et troisième.

#Paris2024 | ???????? Cédric Denuzière termine 5e en PTS3 après une très belle course !



Suivez les #JeuxParalympiques en direct :

De l'or pour Tanguy de La Forest en tir à la carabine

Tanguy de La Forest a tenu jusqu'au bout pour gagner son premier titre paralympique, après six participations aux Jeux. Le Breton de 47 ans a remporté la finale du tir à la carabine position couchée 10 mètres dans la catégorie SH2, où l'utilisation d'un support est alors nécessaire pour soutenir le poids de la carabine.

#Paris2024 |???????? OUIIIIII TANGUY LA MÉDAILLE D'OR ! EXCEPTIONNEL !!



???????? Quelle finale incroyable de la part du Français qui décroche son premier titre paralympique, pour ses sixièmes Jeux.



Suivez les #JeuxParalympiques en direct :

- Des médailles en argent -

Para-athlétisme : médaille d'argent pour Timothée Adolphe

Le Français termine à la 2e place de la finale du 100m. Timothée Adolphe est devancé par le Grec Athanasios Ghavelas. Le Chinois Dongdong complète le podium.

#Paris2024 | La moisson continue pour Timothée Adolphe, mais l'or se dérobe encore ????



#Paris2024 | La moisson continue pour Timothée Adolphe, mais l'or se dérobe encore ????

Quatre jours après sa 2e place sur le 400m, le sprinteur français est allé chercher sa 2e médaille d'argent sur 100m ????

Tanguy de La Forest en argent au tir

Cette fois c'était la bonne pour Tanguy de La Forest : le tireur participe cette année à ses sixièmes Jeux Paralympiques, et décroche enfin sa première médaille. Il décroche d’argent derrière le Slovène Francek Tirsek qui le devance de deux dixièmes.

#Paris2024 | ???????? MÉDAILLE D'ARGENT POUR TANGUY DE LA FOREST !



Pour 2 dixièmes, le Français s'incline en finale de la carabine 10 m face au Slovène Francek Gorazd Tirsek !

Première médaille paralympique pour Tanguy ????



Suivez les Jeux Paralympiques :

De l'argent pour Djelika Diallo en taekwondo

Djelika Diallo, 19 ans et atteinte de paralysie néonatale du plexus brachial, entraînant la faiblesse ou la paralysie d'un membre supérieur, est allée chercher l'argent.

#Paris2024 | Vous ne verrez rien de plus beau aujourd'hui ????



???? Djelika Diallo ???????? décroche l'argent et célèbre sa médaille avec la nouvelle championne paralympique Ana Carolina Silva de Moura ????????



C'est la première médaille du para taekwondo tricolore. Bravo Djelika ! ????

Paracanoë : Nelia Barbosa décroche l’argent

Comme à Tokyo, où elle avait décroché une médaille d’argent surprise, la Française Nélia Barbosa a décroché la deuxième place de l’épreuve du 200 m KL3 sur le plateau de Vaires-sur-Marne.

#Paris2024 | ???????? MÉDAILLE D'ARGENT POUR NÉLIA BARBOSA !!



???????? La Française a été devancée par la Britannique Laura Sugar dans cette finale de para canoë et décroche sa 2e médaille d'argent paralympique.



Le direct :

Tennis de table : Lucas Didier prend l’argent

Lucas Didier s’est bien battu mais n’a rien pu faire face à plus fort que lui. Laurens Devos (Belgique) s’est imposé en trois sets, après 19 minutes de jeu : 11-9, 11-7, 11-7. Le Français de 21 ans prend une médaille d’argent.

#Paris2024 | Le pongiste Lucas Didier remporte comme son frère Ugo, une belle médaille d'argent devant le public français ????????????



#Paris2024 | Le pongiste Lucas Didier remporte comme son frère Ugo, une belle médaille d'argent devant le public français ????????????

À 21 ans, il décroche la première médaille paralympique de sa jeune carrière, deux ans après le bronze aux championnats du monde ✨

Judo : Helios Latchoumanaya se contente de l’argent

Déception pour le Français. N°1 mondial, Helios Latchoumanaya a été battu par Oleksandr Nazarenko en finale des -90 kgs (J2).

#Paris2024 | ???? HÉLIOS LATCHOUMANYA DÉCROCHE L'ARGENT EN PARA JUDO (- 90 kg) ????



???? Le Français s'incline en finale face à l'Ukrainien Oleksandr Nazarenko ???????? pic.twitter.com/0ZVvn2i294

— francetvsport (@francetvsport) September 7, 2024

Sandrine Martinet en argent à 41 ans en para-judo

A 41 ans, la para-judokate s'incline sur ippon face à la Kazakhstanaise Akmaral Nauatbek. Elle décroche la cinquième médaille paralympique de sa carrière.

#Paris2024 | ???????? L'argent pour Sandrine Martinet !



La Française perd en finale contre la Kazakhe et numéro 1 mondiale Akmaral Nauatbek. Sandrine Martinet récolte sa 5e médaille aux Jeux Paralympiques, la 4e en argent ! Quel palmarès ????????

L'argent sur le 400m pour Timothée Adolphe et son guide Jeffrey Lami

Même médaille, mais sentiment différent pour Timothée Adolphe et son guide Jeffrey Lami, battus sur le fil sur le 400 m (T11).

Ultra-favori de cette finale, Thimothée Adolphe a craqué dans les quinze derniers mètres de la dernière ligne droite (50,75 secondes), et payé son manque de synchronisation avec son guide Jeffrey Lami.

???? ALERTE MÉDAILLE ????



???? TIMOTHÉE ET JEFFREY ????



???? ALERTE MÉDAILLE ????

???? TIMOTHÉE ET JEFFREY ????

Bravo les gars ????????????????????#AlerteMedaille

Un lancer de poids en argent

Du côté du stade de France, le sourire de Gloria Agblemagnon a irradié la piste avec sa belle médaille d’argent obtenu au lancer de poids (F20).

Un lancer (14 m 43, record personnel) qui comble cette talentueuse parathlète qui a eu, pendant des années, du mal à gérer le stress des grandes compétitions.

???? #Paris2024 | ???????????? Qu'elles sont belles ces images de Gloria Agblemagnon tout sourire qui reçoit sa médaille d'argent !



Suivez les #JeuxParalympiques en direct :

- Des troisième places avec le bronze -

Antoine Praud offre à la France sa première médaille d'athlétisme en bronze

Antoine Praud s’est emparé de la médaille de bronze du 1500m, apportant la première médaille tricolore en athlétisme.

#Paris2024 | ????????LA MÉDAILLE DE BRONZE POUR ANTOINE PRAUD ! QUEL FINISH !



???????? Le Français a réalisé une course exceptionnelle et une dernière ligne droite de feu pour décrocher le bronze sur le 1500 m.



Suivez les #JeuxParalympiques en direct :

Deux médailles de bronze en para-aviron

Pour la dernière course de sa carrière, Nathalie Benoit a décroché une troisième médaille paralympique en Skiff PR1, grâce à un formidable retour en fin de course.

#Paris2024 | ????‍♂️???????? LE BRONZE POUR NATHALIE BENOIT EN FINALE DE SKIFF !



Quelle course et quel finish ! À quelques centimètres de la médaille d'argent !

Bravo à la Française qui obtient sa 3e médaille paralympique !



Suivez le direct :

Bravo à Émilie Acquistapace, Margot Boulet, Grégoire Bireau, Rémy Taranto et Candyce Chafa !

Parajudo : Grandry arrache le bronze

Jason Grandry n’a pas tardé dans son combat pour la médaille de bronze. Ippon après 29 secondes de match face au Turc Onur Tastan.

Paracanoë : Rémy Boullé en bronze sur le 200 m

Comme à Tokyo, Rémy Boullé devra se contenter du bronze sur le 200m KL1. Le céiste est devancé par le Hongrois Peter Kiss et le Brésilien Luis Carlos Cardoso.

#Paris2024 |???????? MÉDAILLE DE BRONZE POUR RÉMY BOULLÉ !



???????? Superbe course du Français qui prend la troisième place de cette finale de para canoë et empoche sa deuxième médaille de bronze après celle acquise à Tokyo.



Suivez les Jeux en direct :

Parajudo : le vétéran Cyril Jonard arrache le bronze

Crucifié au golden score en demi-finale, Cyril Jonard a remporté sa finale pour la médaille de bronze à l’Ouzbek Turgun Abdiev. Malvoyant mais aussi sourd, le vétéran de 49 ans, multiple champion du monde, s’offre une ultime médaille paralympique, 20 ans après le titre paralympique à Athènes.

#Paris2024 | ???? ELLE VAUT DE L'OR CETTE MÉDAILLE !



???? Vingt ans après sa médaille d'or, Cyril Jonard décroche le bronze en para judo dans la catégorie des non-voyants !



Suivez les #JeuxParalympiques en direct :

Para escrime: la France décroche le bronze en fleuret par équipes

L’équipe de France a effectué une belle remontée lors de la finale pour le bronze en fleuret par équipes, face à l’Italie (45-36). Les Bleus décrochent le bronze grâce à Ludovic Lemoine, Damien Tokatlian et Maxime Valet.

#Paris2024 | ???????? LE BRONZE EN ESCRIME FAUTEUIL !



Mal embarqués dans ce match face aux Italiens, les fleurettistes français renversent la partie (45-36) et offrent la 1ère médaille en escrime fauteuil !



Suivez les #JeuxParalympiques en direct :

Jean-Louis Michaud en bronze

Le tireur français monte sur la 3e marche du podium après une super performance au tir à la carabine couché en catégorie SH1 mixte.

#Paris2024 |???? UNE BELLE MÉDAILLE DE BRONZE POUR JEAN-LOUIS MICHAUD ! ????



???????? Le tireur français monte sur la 3e marche du podium après une super performance au tir à la carabine couché en catégorie SH1 mixte.



Suivez les #JeuxParalympiques en direct :

Du bronze pour la longueur

Enfin, Manon Genest a pris le bronze en saut en longueur (T37). La Tricolore a réalisé un anecdotique dernier saut à 4,12 m mais assure la médaille de bronze avec un bond à 4,59 m au troisème essai ! Quelle soirée !

#Paris2024 | Que d'émotions ???? Manon Genest décroche la médaille de bronze au saut en longueur T37 ????



C'est la 4e médaille pour le para athlétisme français ????????



Suivez les #JeuxParalympiques en direct :

Noël et Mazur s'offrent un beau cadeau

Trois ans après l'argent Tokyo, le duo français de Lucas Mazur et Faustine Noël a remporté dès la matinée la médaille de bronze du double mixte en para-badminton, catégorie SL3-SU5, grâce à leur victoire sur la paire thaïlandaise Siripong Teamarrom et Nipada Seansupa en 32 minutes (21-14, 21-16).

