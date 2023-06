Records de chaleur du mois de juin battus en Chine

Plus de 40 degrés

Pékin a enregistré jeudi sa journée de juin la plus chaude depuis le début des relevés, a indiqué le service météorologique national, avec une large partie du nord de la Chine écrasée par des températures parfois supérieures à 40 degrés Celsius.

Selon des scientifiques, la hausse des températures dans le monde - généralement causée par le recours aux énergies fossiles - rend les conditions météorologiques plus extrêmes. De nombreux pays d'Asie ont ainsi connu des vagues de chaleur mortelles et des températures records ces dernières semaines.

A la station météorologique de Nanjiao, dans le sud de Pékin, qui sert de point de référence pour les températures dans la capitale chinoise, le mercure a atteint 41,1°C (106 degrés Fahrenheit) jeudi à 15h19 (07h19 GMT), a indiqué le service météorologique dans un communiqué également publié par la chaîne publique CCTV.

Cette donnée dépasse d'un demi-degré le record mensuel de la station de 40,6°C enregistrés en juin 1961, et se classe derrière les 41,9°C degrés enregistrés en juillet 1999.

"Cette station n'a atteint des températures dépassant 41°C que trois fois depuis le début des relevés", a indiqué le service météorologique, ajoutant que "cette chaleur torride persistera à Pékin durant les deux prochains jours, avec des températures atteignant les 38°C et 39°C".

D'autres stations météorologiques autour de la capitale ont enregistré des températures encore plus élevées jeudi, notamment à Tanghekou dans le nord de Pékin atteignant 41,8°C en début d'après-midi, devenant l'endroit le plus chaud du pays, selon des médias d'Etat.

Le long des canaux de Pékin, les habitants cherchaient à échapper à la chaleur torride en nageant et en barbotant dans l'eau.

Dans la ville voisine de Tianjin, qui abrite plus de 13 millions de personnes, les températures dans le centre ont également grimpé en flèche, le district occidental de Xiqing enregistrant sa journée de juin la plus chaude jamais enregistrée avec 40,6°C.

Dans tout le pays, quelque 17 stations météorologiques "ont enregistré des records de températures extrêmes" jeudi, selon le National Meteorological Center (NMC).

-"Se protéger du soleil"-

"Il ne faisait jamais aussi chaud en juin auparavant, mais maintenant il fait si chaud que mes mains tremblent", a écrit un utilisateur du réseau social chinois Weibo.

"Y a-t-il trois soleils qui brûlent au-dessus de Pékin en ce moment? Il fait assez chaud pour provoquer une dépression", s'est étonné un autre.

Ces fortes chaleurs interviennent au premier jour du Festival du bateau-dragon, célébrations de trois jours pour lesquelles de nombreux Chinois se rassemblent en famille et entre amis.

Des températures élevées devraient persister dans le nord de la Chine tout au long des trois jours fériés, en particulier autour de Pékin et dans certaines régions de la Mongolie intérieure et du Xinjiang.

"Ces systèmes météorologiques actuels à haute température affectent de vastes zones et persistent longtemps", a expliqué un commentateur sur la chaîne de télévision publique CCTV.

Les autorités ont exhorté la population à limiter le temps passé en extérieur et mis en garde contre le risque accru de coup de chaleur et d'autres problèmes de santé.

L'autorité météorologique de Pékin a émis un avertissement en cas de chaleur extrême et a appelé la population à "éviter de faire de l'exercice à l'extérieur pendant de longues périodes... et à prendre des mesures efficaces pour se protéger du soleil".

À Tianjin, où une alerte était également en place, les responsables ont déclaré que "le grand public (devrait) rester attentif et prendre des précautions" contre les coups de chaleur.

La semaine dernière, Pékin a enregistré sa température la plus élevée à la mi-juin, les responsables météorologiques enjoignant la population à rester à domicile alors que le mercure atteignait 39,4°C.



