République-Tchèque : un influenceur jette 900.000 euros depuis un hélicoptère

On dit souvent que l'on jette l'argent par les fenêtres... mais pour le coup c'est par la porte d'un hélicoptère de ces billets ont été largués. 900.000 euros lancés, comme ça, par un jeune influenceur tchèque. Et ce, pour le plus grand bonheur des personnes rassemblées dans un. champ pour l'occasion.

The first real money rain in the world! $1.000.000 from the helicopter in Czech Republic and no ones died or injured. #ONEMANSHOWtheMovie #TheEnd @kazma_kazmitch pic.twitter.com/LmIjQP4JBe — Kazma Kazmitch (@Kazma_Kazmitch) October 25, 2023

Le très généreux donateur est une star du petit écran tchèque, Kamil Bartosek, surnommé Kazma, qui avait "promis d’offrir la somme d’argent au gagnant d’un concours qu’il avait organisé", selon le journal belge Sud Info.

Money fell from the sky: Czech threw a million dollars from a helicopter



???????? Several thousand people in the Czech Republic this week hunted and collected dollar bills that fell from the sky. It was a prize game designed by the Czech director and influencer Kamil Bartošek . He… pic.twitter.com/nV0rkUXOnh — Sprinter (@Sprinter99800) October 25, 2023

À l’origine, les candidats devaient déchiffrer un code caché dans le dernier film de l’influenceur, permettant d’ouvrir un coffre-fort et de décrocher la coquette somme. Devant les échecs successifs des spectateurs, Kamil Bartosek a choisi de procéder autrement. Une nouvelle énigme donnait alors accès à une date et à un lieu où se rendre pour tenter de gagner les 900.000 euros.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com