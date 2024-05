Roland-Garros: Rybakina et Ruud tranquilles en attendant Djokovic

Alors que la pluie tombait sans discontinuer sur Roland-Garros mardi en début de programme, Elena Rybakina et Casper Ruud ont profité des toits des courts Suzanne-Lenglen et Philippe-Chatrier pour tranquillement entrer dans le tournoi, en attendant en soirée les débuts de Novak Djokovic.

Rybakina (4e mondiale) a tenu son rang de prétendante au titre en dominant la Belge Greet Minnen (85e) 6-2, 6-3."J'ai vraiment bien joué", s'est félicité la Kazakhe de 24 ans, victorieuse de Wimbledon en 2022, qui n'a eu aucun mal à imposer sa supériorité."Physiquement, je me sens beaucoup mieux que l'an dernier quand j'avais dû déclarer forfait parce que j'avais le covid", a prévenu la puissante joueuse. Elle avait déclaré forfait l'an dernier avant de jouer son match du troisième tour.Rybakina, dont le meilleur parcours à Roland-Garros s'est arrêté en quarts de finale en 2021, effectue un printemps sur terre battue assez convaincant.Lauréate à Stuttgart de son troisième titre de l'année mi-avril (après Brisbane et Abou Dhabi sur dur), elle a ensuite atteint les demi-finales à Madrid, avant de devoir déclarer forfait, malade, à Rome où elle était tenante du titre.- Sans fautes -Elle affrontera au prochain tour la Néerlandaise Arantxa Rus (49e), qui a sorti l'Allemande Angelique Kerber, triple lauréate en Grands Chelems descendue au 238e rang de la WTA.Sur le Chatrier, le double finaliste norvégien Casper Ruud (7e) a lui aussi débuté son tournoi sans grande émotion, face au Brésilien Felipe Meligeni (137e et issu des qualifications) qu'il a écarté 6-3, 6-4, 6-3.Ruud, qui a commencé la saison sur terre avec une finale à Monte-Carlo puis un titre à Barcelone, avant un petit passage à vide à Madrid (battu en 8es de finale) et Rome (battu d'entrée), est arrivé à Paris fort d'un titre supplémentaire, décroché à Genève."J'ai bien joué tout le match, je n'ai pas fait beaucoup de fautes", a souligné avec satisfaction le Norvégien de 25 ans."J'ai fait une bonne saison sur terre battue jusque-là, même si Madrid et Rome n'ont pas tourné comme je l'aurais voulu, et j'espère aller loin ici comme les deux années précédentes", a-t-il ajouté.Il affrontera au prochain tour l'Espagnol Alejandro Davidovich (32e), qui a sorti en quatre sets le Monégasque Valentin Vacherot (116e et issu des qualifications).- Clap de fin pour Cornet -Un moment d'émotion a été vécu sur le Central en début d'après-midi, lorsque la Chinoise Qinwen Zheng (8e) a mis un terme abrupt à la carrière de la Française Alizé Cornet (107e et invitée).La finaliste du dernier Open d'Australie s'est logiquement imposée 6-2, 6-1, face à Cornet qui a joué tous les tournois du Grand Chelem sans en manquer un seul depuis l'Open d'Australie 2007, soit le record de 69."J'ai déjà pleuré hier (lundi) en regardant Rafael Nadal, alors... Et aujourd'hui, j'avais tenu jusqu'ici, mais l'émotion me submerge", a-t-elle déclaré lors de la cérémonie organisée sur le court Chatrier en hommage à sa carrière.Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ayant facilement passé le premier tour et au lendemain de l'élimination de Rafael Nadal par Alexander Zverev, c'est au tour du dernier grand favori, le N.1 mondial Novak Djokovic, de jouer son premier match du tournoi.Ce sera en nocturne sur le Central, face au Français Pierre-Hugues Herbert. Ce dernier revient au tennis après une longue pause pour rester auprès de son fils d'un an victime d'une maladie rare, l'hyperinsulinisme (qui provoque des crises d'hypoglycémie).Le test ne sera peut-être pas probant pour Djokovic, même s'il donnera un début de réponse quant à son état de forme, lui qui traverse l'un des plus mauvais débuts de saison de sa longue carrière.