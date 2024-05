Roland-Garros: Zverev et Medvedev ne traînent pas sur les courts

Alexander Zverev, nullement perturbé à la veille de son procès en appel pour violences conjugales en Allemagne, s'est qualifié avec autorité pour le 3e tour de Roland-Garros, tout comme Daniil Medvedev et Aryna Sabalenka, jeudi lors d'une journée encore chamboulée par la pluie.

Pendant que le N.1 mondial et tenant du titre, Novak Djokovic, en quête de confiance, ferraillait contre l'Espagnol Roberto Carballes (63e) sous le toit du Philippe-Chatrier, Zverev (4e) se débarrassait lui sans problème 7-6 (7/4), 6-2, 6-2 du Belge David Goffin (115e) sous celui du Suzanne-Lenglen.Au-dehors, en revanche, tous les matches ont longtemps été interrompus avant de reprendre vers 17h00 locales, au cours d'un après-midi qui a frustré joueurs et spectateurs avec des prévisions météorologiques guère optimistes. Ce qui a conduit les organisateurs à densifier le programme de vendredi avec des matches débutant à 10h00.En attendant ce retour tant espéré à la normale saisonnière, Zverev poursuit, comme si de rien n'était, son bonhomme de chemin sur les courts parisiens, à défaut d'être présent à la cour d'appel berlinoise auprès de laquelle il conteste un jugement de première instance qui lui a infligé en octobre 2023 une amende de 450.000 euros pour "coups et blessures" contre une ancienne compagne.L'Allemand de 27 ans, qui ne fait l'objet d'aucune comparution personnelle, fait partie des grands favoris pour remporter Roland-Garros, au regard de sa bonne saison sur terre battue qui l'a notamment vu s'adjuger le Masters 1000 de Rome.Il s'était montré très solide mentalement lundi pour éliminer Rafael Nadal, le Roi des lieux avec ses 14 sacres, en dépit d'un contexte qui pouvait être compliqué à gérer, l'Espagnol ayant probablement disputé son dernier Roland-Garros.- Medvedev préfère le silence -"Après avoir battu +Rafa+, j'avais l'impression d'avoir gagné le tournoi, a-t-il d'ailleurs reconnu. Mais ce n'était qu'un premier tour alors je suis content d'avoir eu deux jours de repos pour retrouver mes esprits!"En confiance et en pleine possession de ses moyens, l'Allemand ne devrait pas rencontrer de difficulté au prochain tour, que ce soit face au Néerlandais Tallon Griekspoor (25e) ou à l'Italien Luciano Darderi (40e).Daniil Medvedev (5e) n'a lui mis que 55 minutes pour avancer dans le tournoi, profitant de l'abandon du Serbe Miomir Kecmanovic (57e), blessé, alors qu'il menait 6-1, 5-0.Invité à donner son opinion sur l'ambiance parfois bruyante à l'excès qui peut régner sur les courts à Roland-Garros, au lendemain des complaintes d'Iga Swiatek qui a demandé au public de ne pas crier durant les échanges, après sa victoire épique contre Naomi Osaka, le Russe a dit "préférer que les matches soient silencieux".Premier à ouvrir le bal en fin de matinée, il a été servi dans un Suzanne-Lenglen très peu rempli. Le Russe, qui n'a jamais dépassé les quarts de l'épreuve, aura peut-être plus de public pour le regarder au tour suivant face au Tchèque Tomas Machac (34e) ou à l'Argentin Mariano Navone (31e).Autre qualifiés notables, le Polonais Hubert Hurkacz (8e) et le Bulgare Grigor Dimitrov (10e).Chez les femmes, la N.2 mondiale Aryna Sabalenka, était aussi pressée d'en finir jeudi et elle s'y est employée aux dépens de la Japonaise Moyuka Uchijima (83e), balayée 6-2, 6-2.Toujours aussi agressive, la Bélarusse s'est imposée en à peine plus d'une heure, sans concéder le moindre break malgré quatre opportunités obtenues par son adversaire.La lauréate des deux derniers Open d'Australie et demi-finaliste à Paris l'an passé, affrontera l'Espagnole Paula Badosa (139e).nip-ig-es-lve/jde