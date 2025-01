Royaume-Uni: l'auteur présumé du meurtre de trois fillettes à l'origine d'émeutes plaide coupable

L'auteur présumé du meurtre de trois fillettes fin juillet dans le nord de l'Angleterre, une attaque au couteau qui avait déclenché de violentes émeutes dans le pays, a plaidé coupable lundi, au premier jour de son procès devant la cour criminelle de Liverpool.

Agé de 18 ans, Axel Rudakubana a reconnu les meurtres de Bebe King, 6 ans, Elsie Dot Stancombe, 7 ans, et Alice da Silva, 9 ans, le 29 juillet à Southport.

Les victimes participaient à un cours de danse inspiré de la star de la pop Taylor Swift. Dix autres personnes avaient été blessées, dont huit enfants, dans l'une des pires attaques à l'arme blanche dans ce pays depuis des années.

Il a également admis avoir produit un poison extrêmement toxique, de la ricine, et avoir détenu un manuel d'entraînement d'Al-Qaïda. La motivation "terroriste" n'a toutefois pas été retenue pour ces meurtres.

Lundi à son procès, Axel Rudakubana a refusé de se tenir debout devant le tribunal et a répondu "coupable" à chaque chef d'inculpation. Le fait qu'il plaide coupable écourte la procédure, et le juge a annoncé qu'il prononcerait sa condamnation jeudi.

En décembre, le suspect avait refusé de parler au tribunal, qui avait alors considéré que ce silence équivalait à un plaidoyer de non-culpabilité et décidé de juger l'affaire lors d'un procès devant initialement durer quatre semaines.

- "Période traumatisante" -

La ministre britannique de l'Intérieur, Yvette Cooper, avait estimé lundi matin que le procès allait être "une période profondément traumatisante et angoissante pour les familles".

Elle avait appelé à ce "qu'il y ait un procès équitable et que justice soit rendue".

Dans la foulée de l'attaque, de violentes manifestations anti-immigration se sont déroulées dans des dizaines de villes en Angleterre et en Irlande du Nord, attisées par des agitateurs d'extrême droite sur fond de rumeurs sur internet concernant le suspect.

Alors âgé de 17 ans, Axel Rudakubana avait été présenté à tort comme un demandeur d'asile musulman alors qu'il est né au Pays de Galles dans une famille originaire du Rwanda, et vivait à Banks, une commune située près de Southport.

Les violences avaient duré plusieurs jours, durant lesquels des émeutiers s'en étaient pris à des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile, des mosquées, et des affrontements avaient eu lieu avec les forces de l'ordre, mobilisées en masse, ou avec des contre-manifestants.

Le 8 août, des milliers de personnes se sont rassemblées à travers le pays pour dire "stop à l'extrême droite" et contre le racisme et l'islamophobie.

Bien qu'Axel Rudakubana soit mineur au moment des faits, la justice a autorisé la révélation de son identité face aux rumeurs circulant sur lui.

- Plus de 400 condamnations après les émeutes -

Le Premier ministre travailliste Keir Starmer, arrivé au pouvoir début juillet, avait dénoncé des émeutes d'"extrême droite" et promis la plus grande fermeté pour les auteurs de ces violences et pour ceux qui les ont attisées en ligne.

A la mi-décembre, plus de 410 personnes avaient été condamnées dans tout le pays en lien avec ces émeutes, dont plus de 360 à de la prison ferme, selon un décompte réalisé par l'agence de presse britannique PA.

Deux hommes ont notamment écopé de neuf ans de prison, la peine la plus lourde prononcée contre les auteurs de ces violences.

Un organisme chargé de contrôler l'action de la police a estimé que celle-ci avait sous-estimé le climat de violence et le poids de la désinformation qui a culminé avec les émeutes de cet été.

L'attaque de Southport avait suscité une vague de réactions horrifiées dans le pays. Le roi Charles III s'était rendu en août sur les lieux pour rencontrer les enfants ayant survécu.

Au lendemain de l'attaque, la chanteuse Taylor Swift, alors au milieu de sa tournée planétaire, s'était dite "complètement choquée".

Selon plusieurs médias, la star avait rencontré deux des fillettes blessées en marge de ses concerts à Londres en août.

Le prince William et son épouse Kate s'étaient eux aussi rendus à Southport en octobre, rendant hommage aux secours.



AFP