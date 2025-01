Royaume-Uni: l'heure du jugement pour le meurtrier de trois fillettes

L'adolescent meurtrier de trois fillettes fin juillet dans le nord-ouest de l'Angleterre sera fixé sur sa peine jeudi, lors d'une audience qui doit apporter des réponses sur cette attaque au couteau à l'origine de violentes émeutes anti-immigration.

Axel Rudakubana, 18 ans, a plaidé coupable lundi à la surprise générale pour les meurtres de Bebe King, 6 ans, Elsie Dot Stancombe, 7 ans, et Alice da Silva, 9 ans, le 29 juillet 2024.Il comparaîtra jeudi à 11H00 GMT devant le tribunal de Liverpool, où il risque une condamnation à une lourde peine de prison, mais pas à la perpétuité incompressible en raison de son âge, 17 ans lors des faits.L'adolescent a poignardé ces fillettes avec un couteau de cuisine lors d'un cours de danse inspiré de la star Taylor Swift dans la ville de Southport. Il a aussi blessé huit autres enfants et deux adultes.Cette attaque avait horrifié le Royaume-Uni, et déclenché une vague d'émeutes anti-immigration et islamophobes dans des dizaines de villes d'Angleterre et d'Irlande du Nord, après que des agitateurs d'extrême droite ont diffusé des rumeurs sur l'identité du suspect.Les aveux d'Axel Rudakubana, qui n'a donné aucune explication à ses actes, ont coupé court au procès, prévu pour durer au moins quatre semaines.- "Loups solitaires" -Les restrictions médiatiques imposées pour lui assurer un procès équitable ont été levées dans la foulée, et la presse britannique a révélé le passé de ce garçon violent, quasi déscolarisé à 13 ans, vivant confiné et fasciné par les tueries de masse.De nombreuses opportunités manquées pour l'empêcher de passer à l'acte ont éclaté au grand jour et suscité la controverse.La ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper, a reconnu que l'adolescent avait été signalé à trois reprises à un programme de prévention de l'extrémisme.Elle a annoncé l'ouverture d'une enquête publique sur l'inaction des services de l'Etat, qui n'ont pas su empêcher l'une des pires agressions à l'arme blanche dans le pays depuis des années."Nous assistons aujourd'hui à des actes de violence extrême perpétrés par des loups solitaires, des marginaux, des jeunes hommes qui dans leur chambre consultent toutes sortes de choses sur internet (...) parfois inspirées par des groupes terroristes traditionnels", a affirmé mardi le Premier ministre Keir Starmer.Des armes et un manuel d'entraînement d'Al-Qaïda ont été retrouvés chez Axel Rudakubana, qui a également admis avoir produit un poison extrêmement toxique, de la ricine.La police n'étant pas parvenue à déceler chez lui une idéologie, cette attaque n'est pas considérée comme "terroriste". Mais "si la loi doit être modifiée pour tenir compte de cette nouvelle et dangereuse menace, nous la modifierons rapidement", a martelé le Premier ministre.La cheffe de l'opposition conservatrice Kemi Badenoch et le chef du parti anti-immigration Reform UK Nigel Farage ont dénoncé le "silence" du gouvernement pendant des mois sur le profil de l'assaillant.- Fascination morbide -Axel Rudakubana est né en 2006 au Pays de Galles, dans une famille chrétienne originaire du Rwanda qui vivait près de Southport.Diagnostiqué autiste, il avait été exclu de son collège après avoir amené un couteau, mais y était retourné pour agresser ses anciens camarades avec une crosse de hockey. Il les accusait, selon le Times, de harcèlement raciste.Une fois sorti du système scolaire classique, en pleine pandémie de Covid-19, l'adolescent est devenu de plus en plus isolé.Il était fasciné par les génocides, et notamment celui au Rwanda, durant lequel des membres de sa famille sont morts.Axel Rudakubana avait un "intérêt maladif pour la mort", a déclaré lundi la procureure Ursula Doyle, soulignant que l'adolescent n'avait "montré aucun signe de remords".Lors des émeutes qui ont duré plusieurs jours après le triple meurtre, des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile et des mosquées avaient été pris pour cible.Keir Starmer, élu quelques jours auparavant, avait promis la plus grande fermeté et, à la mi-décembre, plus de 410 personnes ont été condamnées, dont plus de 360 à de la prison ferme.La chanteuse Taylor Swift s'était dite "complètement choquée" par l'attaque, et le roi Charles III s'était rendu sur les lieux du drame en août pour rencontrer les fillettes blessées.