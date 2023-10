Russie: un aéroport au Daguestan pris d'assaut par une foule hostile à Israël

Des dizaines d'hommes ont pris d'assaut dimanche durant plusieurs heures le tarmac et le terminal de l'aéroport de Makhatchkala, capitale de la république russe à majorité musulmane du Daguestan, apparemment à la recherche des passagers d'un vol en provenance d'Israël.

Des vidéos, dont l'AFP n'était pas en mesure de vérifier l'authenticité dans l'immédiat, ont montré des hommes contrôlant des voitures, vérifiant l'identité d'un passager, forçant des portes dans le terminal et s'attroupant au pied d'un avion sur le tarmac.Après l'intervention des forces de l'ordre, l'agence de l'aviation russe annonçait qu'à 22H20 (19H20 GMT), l'aérodrome avait été "vidé des citoyens qui s'y étaient infiltrés sans autorisation".Le ministère de la Santé de la république du Caucase russe a fait état de "blessés", sans en préciser le nombre, ni s'ils l'avaient été lors de l'intrusion dans l'aéroport ou lors des opérations des forces de l'ordre pour en reprendre le contrôle.Selon le site spécialisé Flightradar, un vol en provenance de Tel-Aviv de la compagnie russe Red Wings a atterri à 19H00 locales (16H00 GMT) à Makhatchkala. Selon le média indépendant russe Sota, il s'agit d'un vol de transit qui devait redécoller vers Moscou à 21H00 (19H00 GMT).Il était pour l'heure impossible de savoir si l'avion était toujours sur le tarmac et quelle était la situation de ses passagers. L'aéroport a, lui, été fermé jusqu'au 6 novembre, selon l'agence de l'aviation russe.Selon Sota, des hommes se sont d'abord rassemblés devant l'aéroport pour vérifier les passeports des personnes qui en sortaient, à la recherche de citoyens israéliens.Selon le journal russe Izvestia et la chaîne pro-Kremlin RT, il ont ensuite fait irruption sur le toit de l'aéroport et sur le tarmac.Des vidéos diffusées sur Telegram montrent certains d'entre eux enfonçant des barrières, contrôlant l'intérieur de voitures ou forçant des portes au sein du terminal. L'une des vidéos montre un homme posté sur l'aile d'un avion de Red Wings, s'approchant des fenêtres.Une vidéo montre encore l'un des hommes tenant une pancarte: "Les tueurs d'enfants n'ont pas leur place au Daguestan" et d'autres crier "Allah Akbar". Certains dans la foule brandissaient des drapeaux palestiniens.Ces incidents ont été dénoncés par les autorités du Daguestan.- "Scandaleux" -Tous les habitants du Daguestan "comprennent les souffrances de ceux qui sont victimes des actions de personnes (...) injustes et prient pour la paix en Palestine", a déclaré le dirigeant de la république du Caucase russe, Sergueï Melikov."Mais ce qui s'est passé dans notre aéroport est scandaleux", a-t-il poursuivi, promettant des poursuites.La guerre entre Israël et le Hamas est entrée lundi dans son 24e jour. La bande de Gaza est soumise à des bombardements incessants de l'armée israélienne, déclenchés par l'attaque du Hamas sur son sol le 7 octobre, la plus meurtrière de l'histoire d'Israël.Au moment où l'incident était encore en cours, Israël avait appelé la Russie à "protéger tous les citoyens israéliens et tous les juifs". Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a souligné, dans un communiqué, qu'Israël "voit avec gravité les tentatives d'attaquer des citoyens israéliens et des juifs dans le monde".Les Etats-Unis ont condamné des "manifestations antisémites", par la voix de la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche Adrienne Watson, sur X. "Les Etats-Unis se tiennent sans équivoque aux côtés de l'ensemble de la communauté juive alors que nous assistons à une montée mondiale de l'antisémitisme", a-t-elle ajouté.Le ministre de l'Information de la Tchétchénie, la république voisine, Akhmed Doudaïev, avait appelé au cours de la journée au calme face à la hausse des tensions dans le Caucase russe, et à éviter les "provocations".Les attaques visant les Juifs "feront le jeu de nos ennemis qui provoquent délibérément le monde dans le contexte du conflit israélo-palestinien", a-t-il affirmé dans une vidéo sur Telegram.La Tchétchénie et le Daguestan sont deux républiques instables de Russie dont la population est en majorité de confession musulmane.Plus tôt dimanche, un centre juif de la région de Kabardino-Balkarie (sud) a été incendié dans la ville de Nalchik, selon l'agence RIA Novosti.