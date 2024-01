Séisme au Japon: une nonagénaire retrouvée vivante, 222 personnes toujours portées disparues

Une nonagénaire a pu être sortie vivante des décombres du séisme qui a fait au moins 126 morts dans le centre du Japon le 1er janvier, mais les opérations de secours sont rendues plus ardues dimanche par des chutes de neige.

Le tremblement de terre de magnitude 7,5 qui a ravagé la péninsule de Noto, au bord de la mer du Japon sur la côte occidentale de l'archipel, a aussi fait 560 blessés et 222 personnes restent portées disparues, principalement dans les villes de Wajima et Suzu, selon un nouveau bilan annoncé dimanche matin par les autorités locales.

Samedi, une femme nonagénaire a été retrouvée vivante dans les débris de sa maison effondrée à Suzu, à la pointe de la péninsule, cinq jours après la catastrophe.

Elle était consciente et pouvait répondre clairement aux questions lorsqu'elle a été secourue et emmenée à l'hôpital pour y être soignée, a indiqué la chaîne de télévision publique NHK.

"Tenez bon!", lui criaient des secouristes sous la pluie, dans une vidéo tournée par la police et diffusée par des médias locaux. "Tout va bien aller!", "restez positive".

Un porte-parole de la police de Tokyo a confirmé à l'AFP que le sauvetage avait été effectué par des policiers de Tokyo et de Fukuoka (sud-ouest), sans donner plus de détails.

Le séisme, suivi de centaines de répliques, a provoqué l'effondrement de bâtiments et de routes, un millier de glissements de terrain et des incendies, notamment à Wajima, où les autorités pensent que de nombreux habitants sont toujours sous les décombres.

La secousse, ressentie jusqu'à Tokyo à 300 km de là, a aussi déclenché un tsunami, avec des vagues de plus d'un mètre de hauteur.

Les secouristes poursuivent leurs efforts pour secourir les personnes toujours portées disparues et isolées en raison des routes endommagées par le séisme, et acheminer vivres et équipements aux personnes réfugiées.

Plus de 30.000 personnes étaient réfugiées samedi dans 366 abris gouvernementaux, selon le département d'Ishikawa.

- Fortes chutes de neige attendues -

Les conditions météorologiques devraient cependant se dégrader sur place à partir de dimanche, avec de la pluie et de fortes chutes de neige attendues par endroits, l'agence météo japonaise alertant aussi sur les risques d'hypothermie.

De nouveaux glissements de terrain dus aux précipitations sont également à craindre dimanche, et le verglas devrait encore compliquer la circulation sur les voies endommagées par le séisme.

En raison du mauvais état des routes, les Forces japonaises d'autodéfense ont envoyé un petit groupe de soldats à pied dans chacune des communautés isolées, et déployé des hélicoptères, a déclaré dimanche le Premier ministre Fumio Kishida à la NHK.

"Parallèlement à ces efforts, il est nécessaire d'améliorer les conditions d'hébergement et de santé des personnes touchées par la catastrophe", car cette situation devrait se prolonger, a ajouté M. Kishida, estimant que "des efforts soutenus et de longue haleine" seront nécessaires pour reconstruire les zones dévastées.

Quelque 20.000 foyers restaient privés d'électricité à Ishikawa dimanche matin.

Ce séisme est le premier à causer la mort de plus de 100 personnes au Japon depuis le tremblement de terre ravageur de Kumamoto (sud-ouest) qui avait fait 276 morts en 2016.

Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Japon est l'un des pays où les tremblements de terre sont les plus fréquents.

L'archipel est hanté par le souvenir du terrible séisme de magnitude 9,0 suivi d'un tsunami géant en mars 2011 sur ses côtes nord-est, une catastrophe qui a fait quelque 20.000 morts et disparus.

Ce désastre avait aussi entraîné l'accident nucléaire de Fukushima, le plus grave depuis celui de Tchernobyl en 1986.



AFP