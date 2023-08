Séisme de magnitude 5,4 dans l'Est de la Chine, au moins 21 blessés

Un séisme de magnitude 5,4 a touché l'est de la Chine dimanche, a indiqué l'Institut géologique américain (USGS), les autorités faisant état d'au moins 21 blessés et de plus d'une centaine de bâtiments effondrés.

Le séisme s'est produit à 02H33 locales (18H33 GMT samedi), à 26 kilomètres au sud de la ville de Dezhou dans la province du Shandong, à une profondeur de 10 kilomètres, a précisé l'USGS.

C'est le plus fort à frapper cette province depuis plus d'une décennie, selon le journal étatique Global Times.

Il a été ressenti jusqu'à Pékin et Tianjin ainsi qu'à Shanghai, à environ 800 kilomètres de l'épicentre.

La télévision officielle CCTV, citant les autorités provinciales, a fait état d'au moins "21 blessés" et de 156 maisons ou immeubles qui se sont "effondrés" en raison du séisme, qui a été suivi de 52 répliques.

Des habitants de la zone ont diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos montrant des lampes se balançant au plafond, le sol tremblant ou encore des personnes en train d'évacuer leurs immeubles, dont l'une où l'on voit des personnes marcher parmi des tas de briques jonchant le sol.

"Pendant le tremblement de terre, ma tête tremblait sur l'oreiller, j'ai cru que je faisais un cauchemar", a raconté sur la plateforme Weibo un utilisateur depuis la province voisine du Hebei.

Le système de surveillance PAGER de l'USGS, qui fournit des évaluations préliminaires de l'impact des tremblements de terre, a émis une alerte rouge, indiquant la probabilité de dégâts importants et des victimes.

Une équipe de l'AFP a pu voir des murs fissurés et des briques éparpillées au sol près de l'épicentre du séisme dans le district rural et peu peuplé de Pingyuan dans la province du Shandong, avec des dommages qui semblaient relativement mineurs.

- Tas de briques -

Dans un village, des habitants aidaient au nettoyage et un groupe de quatre femmes âgées reconstruisait un muret de briques près d'un terrain envahi par la végétation.

Deng Hongqiang, 55 ans, qui vit hors du village mais est venu réparer ce muret sur sa propriété inhabitée raconte à l'AFP avoir été réveillé en sursaut. "Je ne savais pas alors ce qui se passait, tout ce que je savais c'est que le sol tremblait (...) donc je suis sorti", dit-il.

Il n'y a "aucun moyen" de réparer sa vieille maison du village, constate-t-il, "nous devrons la démolir et la reconstruire".

Le ministère de Gestion des situations d'urgence a initié une réponse de niveau quatre, le moins élevé, après le séisme, et dépêché une équipe pour mener les opérations de secours dans le Shandong, selon l'agence étatique Chine nouvelle.

Sur des images de CCTV, des secouristes en uniforme rouge passaient devant des tentes de premiers secours installées sur le terrain d'athlétisme d'une école et cernées de bâtiments apparemment intacts.

"Seuls quelques bâtiments en briques inhabités se sont effondrés", selon CCTV qui a montré des tas de briques entre des immeubles intacts et une maison partiellement effondrée.

Le réseau de distribution d'eau et les infrastructures de communication fonctionnaient normalement dans la région, mais la circulation de centaines de trains a été suspendue dimanche matin, selon CCTV.

"Je ne peux rien dire, si ce n'est que c'est effrayant", a témoigné un autre utilisateur de Weibo.

Les tremblements de terre ne sont pas inhabituels en Chine mais frappent rarement l'Est du pays, où se trouve la majeure partie de la population et des grandes villes.

Selon les propos d'un membre du Bureau de sismologie du Shandong rapportés par les médias locaux, la probabilité d'un séisme plus violent est "très faible".

