Ski alpin: Clément Noël triomphe à Levi et lance l'hiver des Bleus

Après quasiment deux ans sans victoire, le champion olympique français Clément Noël a remporté dimanche le premier slalom de l'hiver à Levi (Finlande), lançant parfaitement la saison de ski alpin pour le clan tricolore.

A 27 ans, il signe sa 11e victoire en Coupe du monde, la première depuis janvier 2023. En tête dès la première manche, il a résisté à la pression dans la seconde pour devancer le champion du monde norvégien Henrik Kristoffersen (+ 80 centièmes) et le Suisse Loïc Meillard (+95/100e).

"Ça a été un dur combat et je suis très content de ma deuxième manche. Je savais qu'Henrik avait mis la barre haut et donc j'ai tout donné car je savais que ce serait serré", a-t-il réagi au micro de la Fédération internationale de ski.

A 27 ans, Clément Noël goûte de nouveau à la victoire qui lui avait échappé toute la saison dernière, même s'il avait souvent été dans le coup avec quatre podiums.

"La saison passée n'a pas été si mauvaise, j'ai juste manqué la victoire, souvent de pas grand chose. J'ai fait une bonne préparation qui m'a mis en confiance et j'ai très bien skié ces dernières semaines donc je suis heureux que ça se voit aujourd'hui", a ajouté le skieur de Val d'Isère.

Dimanche, à la lueur des projecteurs de la petite station de Laponie au-delà du cercle polaire arctique, il a construit sa victoire par une superbe première manche malgré un "feeling pas exceptionnel", lui assurant le meilleur temps. Une position de leader qu'il avait déjà connue à Levi en 2019, avant de céder en seconde manche pour prendre la deuxième place.

Cette fois, il est resté jusqu'au bout le plus solide, évitant les erreurs en deuxième manche pour résister à Kristoffersen, magistral sur le second tracé dont il a signé le meilleur chrono.

Le Norvégien signe son deuxième podium en deux courses, lui qui avait déjà pris la deuxième place à Sölden (Autriche) il y a trois semaines lors du géant d'ouverture.

"Il y avait un peu de pression après la première manche", a relevé Noël. "J'ai essayé de ne pas trop penser, de simplement faire mon ski le plus naturellement possible en laissant parler l'instinct car quand j'essaye de trop réfléchir, généralement, ça se passe mal."

Noël permet aussi à l'équipe de France de ski de débloquer son compteur de victoires dès la deuxième course de l'hiver. Le clan tricolore s'est même autorisé à rêver d'un doublé dans la station finlandaise, avec Steven Amiez (26 ans) en troisième position à l'issue de la première manche.

Amiez a finalement terminé sixième (+ 1 sec 46) et égale son meilleur résultat en Coupe du monde, confirmant sa montée en puissance déjà aperçue la saison dernière, où il avait été régulier autour de la dixième place.

- Hirscher très loin -

Le slalom de Levi, au programme du circuit masculin cette année après cinq ans d'absence, marquait également le retour de l'ancienne gloire du ski Marcel Hirscher entre les piquets.

Il y a trois semaines à Sölden, le skieur autrichien de 35 ans, qui court désormais avec le maillot néerlandais, avait réussi à se qualifier pour la seconde manche pour sa reprise tant attendue, finissant 23e du géant inaugural de la saison.

Les observateurs attendaient de voir ce qu'il donnerait en slalom, son autre discipline de prédilection. Mais entre les piquets dimanche, celui que beaucoup considèrent comme le meilleur skieur de l'histoire a fini très loin des meilleurs slalomeurs, terminant la première manche à 2 sec 59 de Clément Noël (46e) et échouant à se qualifier pour la seconde.

"C'était l'un des pires slaloms de ma vie", a réagi l'octuple vainqueur du gros globe de cristal, vainqueur à Levi en 2013, 2016 et 2018.

La Coupe du monde masculine de ski se poursuit le 24 novembre avec un nouveau slalom, à Gurgl en Autriche.



