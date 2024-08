Snoop Dogg, la véritable mascotte des JO de Paris 2024

Il est devenu la mascotte de Team USA, peut-être même des JO. Consultant pour la chaîne américaine NBC, détentrice des droits télévisés des épreuves outre-Atlantique, le rappeur Snoop Dogg vit sa meilleure vie à Paris 2024, où il assiste à de nombreuses épreuves (Photo : Olympic Games)

L’artiste californien, proche de Team USA et consultant pour NBC à l’occasion des JO de Paris, assiste à de nombreuses épreuves et visite la capitale. Des aventures insolites qu’il partage sur son compte Instagram.

This is Snoop Dogg’s Olympics.



We’re just living in it. ????#Paris2024 pic.twitter.com/jz7F7Qx8t1 — DW Sports (@dw_sports) July 30, 2024

- Un style unique -

Pas plus tard que samedi, celui qui est également producteur est apparu samedi à Versailles vêtu d’un costume de cavalier à l’occasion de la finale olympique de dressage par équipes. Casque, gants et veste noirs, lunettes de soleil floquées d‘étoiles, chemise et polo d’équitation blancs, broche en forme de S, la star californienne s’est glissée parmi les 15.000 spectateurs venus voir les meilleures nations se départager.

Il a également été aperçu sur plusieurs épreuves des Jeux olympiques, dont le judo à l’Arena Champ-de-Mars, l’escrime au Grand palais, ou le basket 3x3 et le skateboard à la place de la Concorde.

Snoop Dogg, 52 ans, avec un style inimitable, partage surtout les meilleurs moments de son séjour en France sur son compte Instagram , dans des vidéos qui affolent la toile.

Intitulées "Snooping around Paris et dotées du hashtag #followthedogg, elles le montrent notamment en train de s’essayer à différentes disciplines olympiques. "En garde !", lance-t-il tout sourire dans l’une des dernières en date, alors qu’il découvre l’escrime dans le centre d’entraînement de Team USA à Eaubonne, dans le Val-d’Oise.

Il a aussi défié Michael Phelps à la natation…

Icône de la Californie -qui accueillera les prochains JO d’été en 2028 à Los Angeles-, l’artiste en profite aussi pour visiter la capitale. Il est notamment allé faire un tour au musée du Louvre, s’extasiant devant La Victoire de Samothrace ou encore La Joconde.

AFP