Tempête Babet: inondations et coupures d'électricité en Europe du nord

La tempête Babet a provoqué d'importantes inondations et des dégâts matériels dans des villes du Danemark et de Norvège dans la nuit de vendredi à samedi, et continuait de balayer samedi le Royaume-Uni.

Elle a frappé l'Ecosse dès vendredi, causant la mort de trois personnes, dont deux dans le nord-est du pays.Elle s'est également abattue sur les côtes du nord de l'Allemagne vendredi soir, faisant rage toute la nuit, causant le décès d'une femme tuée dans sa voiture par la chute d'un arbre, ont indiqué les pompiers.Au Danemark, la tempête a déclenché une forte montée des eaux dans de villes du sud du pays, inondant le rez-de-chaussée de logements privés d'électricité pendant plusieurs heures.Le niveau de l'eau a dépassé de plus de deux mètres son niveau normal dans des villes comme Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Hesnæs, Fynshav, Fåborg et Assensson, des niveaux qui ne sont normalement atteints qu'une fois tous les cent ans, selon le service météorologique DMI."Nous devons évacuer de grandes quantités d'eau des villes, en particulier dans le sud du Jutland", a déclaré Martin Vendelbo, de l'agence danoise de gestion des situations d'urgence à l'agence Ritzau.Dans le port de pêche de Rødvig (province de Zealand), plusieurs embarcations de pêche se sont échouées ou sont en passe de couler, selon les photos des médias danois.En Norvège, en début de matinée, jusqu'à 20.000 habitants ont été privés de courant dans le sud mais la situation s'améliore, selon l'agence de presse norvégienne NTB. Des toits se sont envolés, des arbres et des mâts sont tombés sous l'effet des vents violents.Au Royaume-Uni, où la tempête a poursuivi ses dégâts samedi, la gare londonienne de King's Cross a dû fermer ses portes pendant quelques heures dans l'après-midi pour limiter l'afflux de voyageurs, massés dans le hall et sur les plateformes suite à l'annulation ou aux retards de nombreux trains.- Inondations -Comme l'a indiqué sur X (ex-Twitter) Network Rail, la société qui gère les lignes de chemin de fer britanniques, les services de la London North Eastern Railway (LNER), qui dessert le nord-est de l'Angleterre et l'Ecosse au départ de Londres, sont toujours "gravement perturbés".Dans le nord de l'Angleterre, l'aéroport de Leeds Bradford, fermé vendredi après la sortie de piste d'un avion de la compagnie TUI provoquée par des vents violents, a pu rouvrir ses portes samedi en fin de matinée, a-t-il annoncé sur X.Trois alertes pour "inondations graves", "qui génèrent un risque important pour la vie" des habitants à proximité, ont été émises aux abords du fleuve Derwent à Derby, dans le centre de l'Angleterre, a indiqué l'Agence de l'environnement sur son site.Selon l'une de ses responsables, Katharine Smith, "des inondations continues sont probables sur certaines grandes rivières, notamment la Severn, l'Ouse et la Trent jusqu'à mardi", dans le nord de l'Angleterre et les Midlands (centre) en particulier.Interrogé samedi matin sur BBC One, le député travailliste Toby Perkins a déclaré qu'environ 400 maisons de sa circonscription de Chesterfield, dans le centre de l'Angleterre, avaient été inondées et que de nombreuses personnes n'ont désormais "aucune idée de l'endroit où elles vont pouvoir vivre".L'Ecosse continuait, quant à elle, de panser ses plaies.Sur X, le Premier ministre écossais Humza Yousaf a appelé la population à la prudence compte tenu de l'alerte rouge en vigueur dans la région côtière d’Angus et certaines parties de l'Aberdeenshire.La côte de la mer Baltique en Allemagne a été également balayée par des vents violents et de la pluie qui ont fait monter le niveau de l'eau, provoquant des inondations et l'évacuation d'environ 2.000 personnes, selon les services de secours du land du Schleswig-Holstein.Les niveaux d'eau les plus élevés ont été enregistrés vers minuit, vendredi : à Flensburg (nord), il a atteint près de 2,30 mètres au-dessus de la normale - une valeur inédite depuis près de 120 ans. La situation était en cours d'amélioration samedi.