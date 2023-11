Tennis: Dimitrov en finale du Masters 1000 de Paris en battant Tsitsipas

Le Bulgare Grigor Dimitrov (17e joueur mondial), qui n'a pas remporté le moindre titre depuis six ans, s'est qualifié samedi pour la finale du Masters 1000 de Paris-Bercy en battant le Grec Stefanos Tsitsipas (6e) 6-3, 6-7 (7/1), 7-6 (7/3).

En finale, il affrontera soit le Serbe N.1 mondial Novak Djokovic, six fois vainqueur du tournoi et finaliste l'an dernier, soit le Russe Andrey Rublev (5e).Le Bulgare disputera sa deuxième finale de Masters 1000, six ans après la première.Il n'a pas concédé le moindre break de la rencontre, face à Tsitsipas qui s'est procuré ses premières balles de break après presque deux heures de jeu.Parfaitement entré dans la rencontre, Dimitrov a réalisé une première manche d'une grande qualité, remportée 6-3 en 39 minutes.Le Bulgare s'est montré impeccable sur son service (92% de points remportés derrière sa première balle dans le premier set).Dans la deuxième manche, Tsitsipas a davantage résisté, et même sauvé deux balles de break à 4-4, pour revenir à une manche partout en survolant le jeu décisif 7-6 (7/1), sans s'être procuré la moindre balle de break depuis le début du match.Dimitrov est parvenu à sauver quatre balles de break dans le troisième jeu - les premières du Grec -, pour tenir son service jusqu'au tie-break et s'imposer 7-6 (7/3) après 2 h 31 minutes de jeu.C'est seulement la deuxième victoire de Dimitrov en huit confrontations face au Grec, contre lequel il restait sur cinq défaites de rang."C'est irréel pour moi, tant c'est un des meilleurs compétiteurs (du circuit), il est tellement agressif sur chaque point, vous ne pouvez pas vous relâcher, il est top 10 depuis un moment", a déclaré le Bulgare sur le court après sa victoire.La belle semaine parisienne se poursuit pour Dimitrov, qui lui permettra de réintégrer le top 15 pour la première fois depuis 2018, après avoir notamment écarté le N.3 mondial Daniil Medvedev au deuxième tour.En forme depuis le début de l'automne, le Bulgare de 32 ans a notamment enchaîné une demi-finale à Chengdu (Chine), un quart de finale à Pékin et une demi-finale au Masters 1000 de Shanghai au fil de la tournée asiatique."J'ai travaillé très dur ces derniers mois, ça n'a pas toujours été facile, je suis avant tout très reconnaissant, a-t-il aussi dit.Il tentera de décrocher le neuvième trophée de sa carrière, son premier depuis le Masters remporté à Londres en 2017.Tsitsipas, qui s'était hissé en demi-finale sans perdre le moindre set, est éliminé au même stade de la compétition que l'an dernier (battu par Djokovic) mais a décroché cette semaine son billet pour disputer le Masters qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison à Turin (Italie) mi-novembre.