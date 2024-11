Tennis: Ugo Humbert battu sèchement par Zverev pour sa première finale en Masters 1000

Le N.

1 français Ugo Humbert, 18e joueur mondial, s'est sèchement incliné dimanche à Paris pour sa première finale en Masters 1000, battu 6-2, 6-2 par l'Allemand Alexander Zverev (3e).A 27 ans, Zverev remporte son 7e titre en Masters 1000, la catégorie de tournois la plus prestigieuse après les quatre Grands Chelems, à l'occasion du tout dernier match à Bercy avant le déménagement prévu en 2025 à La Défense Arena de Nanterre, à l'ouest de la capitale.Grâce à ce 23e titre sur le circuit ATP, l'Allemand est assuré de doubler lundi l'Espagnol Carlos Alcaraz à la 2e place du classement mondial.Après avoir joué près de trois heures samedi pour arracher sa place en finale, Humbert n'a pour sa part pas réussi à succéder à Jo-Wilfried Tsonga, dernier lauréat français en Masters 1000, en 2014 au Canada.A 26 ans, le gaucher messin a néanmoins signé le plus beau parcours tricolore à Bercy depuis que le même Tsonga avait lui aussi atteint la finale, en 2011.Manifestement usé par ses combats des tours précédents - il a notamment battu Alcaraz en huitièmes de finale - Humbert n'a réussi à prendre qu'un jeu de service dans la première manche avant que son adversaire ne s'adjuge les cinq suivants.Impérial au service, plus rapide dans le jeu, Zverev a conclu le premier set 6-2 en une grosse demi-heure.Le Français a alors pris une longue pause hors du court, espérant sans doute provoquer le même électrochoc qu'en demi-finale, quand il avait réussi à se remobiliser après avoir perdu le premier set contre le Russe Karen Khachanov (21e).Sans pitié, Zverev ne lui a pourtant laissé aucune chance dans la deuxième manche, Humbert étant en outre pénalisé par un service défaillant.L'Allemand a breaké son adversaire dès le premier jeu avant de gagner les trois suivants (4-0). A l'orgueil, le gaucher à la casquette à l'envers a arraché deux jeux de service, sans parvenir toutefois à inverser la vapeur (6-2).