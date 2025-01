Thaïlande: plus de 350 écoles fermées à Bangkok en raison de la pollution de l'air

La pollution de l'air à Bangkok a contraint vendredi plus de 350 écoles à fermer, soit environ une centaine de plus que le jour précédent, ont indiqué les autorités municipales.

Les autorités vont également rendre la plupart des transports en commun gratuits dans la ville pour une durée d'une semaine, a annoncé le ministre des Transports Suriya Juangroongruangkit vendredi.

La pollution atmosphérique atteint des pics à cette période de l'année en Thaïlande, comme dans de nombreux pays de la région, en raison d'un air froid et stagnant qui ne permet pas d'évacuer suffisamment les émissions des véhicules et les fumées des brûlis agricoles.

"L'administration métropolitaine de Bangkok a fermé 352 écoles dans 31 districts en raison de la pollution de l'air", ont indiqué les autorités dans un messages partagé sur un groupe officiel de l'application Line.

La concentration de microparticules PM 2,5, les plus dangereuses car elles se diffusent directement dans le sang, dépasse plus de sept fois le seuil toléré par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les autorités de la ville ont déclaré cette semaine que les écoles situées dans les endroits subissant des niveau de concentration élevés de microparticules PM 2,5 pouvaient fermer.

Jeudi, plus de 250 écoles avaient déjà été fermées en raison de la pollution et les habitants encouragés à travailler depuis chez eux et à limiter l'utilisation de véhicules dans la ville.

Vendredi matin, 352 des 437 établissements gérés par la métropole de Bangkok (BMA) ont gardé porte close, affectant des milliers d'élèves.

Les trajets en Skytrain, le métro aérien de la capitale, et en bus seront gratuits à partir de samedi, a indiqué M. Suriya Juangroongruangkit à des journalistes. "Nous espérons que cette mesure contribuera à réduire la pollution", a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Intérieur, Anutin Charnvirakul, a ordonné jeudi l'interdiction du brûlage des chaumes, c'est-à-dire de l'incinération des restes de récoltes pour nettoyer les champs, sous peine de poursuites judiciaires.

La Première ministre Paetongtarn Shinawatra, qui participe actuellement au Forum économique mondial de Davos en Suisse, a quant à elle appelé à des mesures plus strictes pour lutter contre la pollution jeudi, notamment en limitant la construction dans la capitale et en recherchant la coopération des pays voisins.

- 7e ville la plus polluée -

Vendredi matin, Bangkok était classée 7e ville la plus polluée au monde par la société suisse IQAir, spécialisée dans la surveillance de la qualité de l'air.

Les grandes villes du Vietnam et du Cambodge font aussi partie du classement des 10 villes les plus polluées du monde de IQAir vendredi, Ho chi Minh-ville figurait à la seconde place et Phnom Penh à la cinquième.

Le porte-parole du ministère cambodgien de l'Environnement, Khvay Atitya, a déclaré à la presse jeudi que la qualité de l'air dans le pays se situait dans les limites de sécurité.

"D'autres pays ont leurs propres normes. Le Cambodge a ses propres normes pour déterminer la qualité de l'air", a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant que les autorités n'avaient pris aucune mesure d'urgence.



AFP