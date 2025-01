TikTok menace de se débrancher dimanche, faute de solution politique

TikTok a menacé de débrancher son application dès dimanche, faute de garanties du gouvernement Biden, le président élu Donald Trump ne pouvant pas intervenir avant sa prise de fonction, lundi.

"TikTok sera malheureusement contraint de s'éteindre le 19 janvier", a annoncé l'entreprise sur X vendredi soir, à moins que "le gouvernement de Joe Biden ne fournisse immédiatement des garanties sur la non-application de la loi aux fournisseurs de service essentiels".Plus tôt vendredi, la Maison Blanche a estimé que "l'application de la loi (devait) revenir au prochain gouvernement, qui prendra ses fonctions lundi", selon une déclaration de la porte-parole Karine Jean-Pierre.Le ministère américain de la Justice a fait, de son côté, savoir que la mise en oeuvre du texte voté par le Congrès à une large majorité en avril 2024, contraignant la maison mère chinoise ByteDance à vendre TikTok sous peine d'interdiction, allait s'étaler dans le temps.Ces déclarations "n'ont pas apporté les clarifications et l'assurance nécessaires aux fournisseurs d'internet qui sont cruciaux pour préserver la disponibilité de TikTok à 170 millions d'Américains", a estimé la plateforme.La loi impose théoriquement aux fournisseurs d'internet et aux boutiques d'applications de bloquer téléchargements et mises à jour dans la nuit de samedi à dimanche à partir de minuit.Sollicités samedi par l'AFP, les principales d'entre eux n'ont pas répondu.Le texte rend les boutiques d'application passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 5.000 dollars par utilisateur, soit 850 milliards de dollars en se basant sur le nombre d'utilisateurs.La loi prévoit la possibilité pour le président de suspendre l'entrée en vigueur pour 90 jours.Karine Jean-Pierre a qualifié la dernière déclaration de TikTok de "manoeuvre". "Nous ne voyons pas de raison pour TikTok ou d'autres sociétés d'agir avant la prise de fonction du gouvernement Trump, lundi".- Trump décidera lundi -Saisie par TikTok en dernier recours, la Cour suprême américaine a refusé vendredi, à l'unanimité, de suspendre la loi.Les neuf hauts magistrats ont estimé que les inquiétudes du Congrès "en matière de sécurité nationale" étaient "bien fondées".Les élus américains avaient justifié le vote de la loi par la nécessité d'empêcher les autorités chinoises d'accéder aux données d'utilisateurs américains ou de manipuler l'opinion aux Etats-Unis.Mais si la plateforme faisait l'objet d'une franche hostilité de la part de beaucoup d'élus américains il y a un an, le vent a tourné depuis et un consensus politique s'est dégagé ces derniers jours, favorable à la préservation de TikTok.Samedi, Donald Trump a déclaré qu'il étudierait de près le dossier une fois investi, lundi, et qu'un "report de 90 jours (serait) probablement décrété"."Si je le décide, ce sera probablement lundi", a précisé, lors d'un entretien à la chaîne NBC, le promoteur immobilier, qui avait tenté lors de son premier mandat de faire interdire TikTok, en vain.La suspension n'est théoriquement possible que si des éléments tangibles rendent une vente crédible.Or, jusqu'ici, ByteDance a toujours officiellement refusé de céder son joyau, même si plusieurs investisseurs se sont manifestés.L'homme d'affaires Frank McCourt est ainsi prêt à mettre 20 milliards de dollars sur la table avec d'autres partenaires, pour les activités américaines de l'application, sans son puissant algorithme.Samedi, la start-up d'intelligence artificielle (IA) Perplexity AI a soumis à ByteDance une proposition de fusion avec la filiale américaine de TikTok, a fait savoir à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information de la chaîne CNBC.La transaction proposée par Perplexity AI ne donne pas de montant pour TikTok, "mais je ne vois pas un accord intervenir à une valorisation inférieure à 50 milliards de dollars", a expliqué la source proche du dossier.Donald Trump a évoqué TikTok lors d'une conversation téléphonique vendredi avec le président chinois, Xi Jinping.Et le patron du réseau social, Shou Chew, fait partie des invités d'honneur pour sa cérémonie d'investiture lundi. Il a remercié vendredi Donald Trump pour "son engagement à travailler avec nous afin de trouver une solution qui permette à TikTok de rester disponible aux Etats-Unis".Sur l'application, de nombreux créateurs de contenu américains ont publié, ces dernières heures, des vidéos combinant leurs moments favoris de ces dernières années et des messages d'adieu appelant à les suivre sur d'autres plateformes, en se moquant ouvertement des inquiétudes de leurs élus.