Timothée Chalamet perd face à ses sosies, un octogénaire accusé de triche à un lancer de marrons

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2024, le voici. Il y a d'abord Timothée Chalamet - acteur de "Dune" et "Wonka" -, qui malgré tous ses efforts, n'a pas réussi ce dimanche 27 octobre 2024 à remporter le prix de la meilleure ressemblance avec lui-même, lors d'un concours à New York. Il y aussi cet octogénaire, vainqueur du championnat du monde de conkers (lancers de marrons) en Angleterre, et soupçonné d'avoir triché (Photo AFP)

• L'acteur Timothée Chalamet s'incruste à son propre concours de sosies... et perd

L'acteur franco-américain Timothée Chalamet a donc créé la surprise, ce dimanche, en se fondant dans la foule de son propre concours de sosies dans le Washington Square Park de New York. S'il a pris la pause avec quelques fans interloqués, tous ne l'ont pas reconnu.

Timothée Chalamet makes a surprise appearance at a look-alike context in New York. pic.twitter.com/npXCIzN6Fw — Pop Crave (@PopCrave) October 27, 2024

Malgré tous ses efforts, Timothée Chalamet n'a pas réussi dimanche à remporter le prix de la meilleure ressemblance avec lui-même, lors d'un concours à New York, a rapporté le magazine Variety.

Une vingtaine de jeunes hommes, à la mâchoire ciselée et aux cheveux ondulés couleur noisette, étaient rassemblés dans le Washington Square Park de New York quand environ 30 minutes après le début de l'événement, l'acteur phare de Call me by your name a débarqué à la surprise générale.

- "Merci à mon fan numéro 1 d’être venu" -

Timothée Chalamet s'est faufilé à travers la foule, caché derrière un masque noir et une casquette de baseball, avant de se diriger vers deux sosies qui posaient pour des photos. Une fois au milieu, il a enlevé son masque, tandis que des cris éclataient dans tout le parc, selon Variety.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont capturé le moment où l'acteur de 28 ans surgit devant un disque réflecteur, ravissant les fans qui brandissaient leur téléphone portable. "Comment savoir si c'est vraiment lui ? Il se pourrait que ce ne soit qu'un très bon sosie...", a écrit un internaute, à l'image d'autres fans interloqués.

Mais pas de doute, c'était bien l'acteur franco-américain de "Dune" et "Wonka", l'un des plus demandés de Hollywood, qui interprètera la légende vivante du folk rock Bob Dylan dans un biopic en cours de tournage à New York. "Merci à mon fan numéro 1 (Timothée) d'être venu", a écrit sur le réseau social X le créateur de YouTube AnthonyPo, qui se présente comme à l'origine de ce concours de sosies.

I was behind the Timothee Chalamet lookalike competition. Thanks my #1 fan (timothee) for showing up. pic.twitter.com/ZfYkOBuTNB — Anthony Po (@anthpo) October 27, 2024

Le gagnant, paré de la cape violette de Willy Wonka, s'est vu remettre un énorme trophée en or et un chèque de 50 dollars, selon les publications sur l'événement sur les réseaux sociaux.

• Emoi au championnat du monde de marrons : un octogénaire soupçonné de triche

Il avait un marron en acier dans sa poche : un octogénaire, vainqueur du championnat du monde de conkers en Angleterre, est soupçonné d'avoir triché et les organisateurs de ce jeu traditionnel mènent l'enquête. Ils ont indiqué à l'AFP qu'une enquête était en cours mais que les premiers éléments tendaient à disculper l'octogénaire

Le jeu britannique de conckers, qui se dispute à deux, consiste à faire tournoyer un marron au bout d'une ficelle dans le but de fracasser celui de son adversaire.

Cette année, David Jakins, un ingénieur à la retraite de 82 ans, a remporté le titre masculin lors de l'édition qui s'est tenue dimanche dans le village de Southwick, dans l'est de l'Angleterre. Il s'agissait de la 46ème tentative pour ce vétéran, qui concourt depuis 1977.

Mais une réplique de marron métallique a été retrouvée par les organisateurs dans sa poche après sa victoire. David Jakins, lui, dément l'avoir utilisée dans la compétition.

Le finaliste malheureux, Alastair Johnson-Ferguson, est sceptique. "Mon marron s'est désintégré en un seul coup, ce qui n'arrive jamais. Je soupçonne une fraude et j'ai fait part de ma surprise aux organisateurs", a-t-il déclaré au journal The Daily Telegraph.

L'émoi est d'autant plus grand que David Jakins était chargé de percer et d'insérer les ficelles dans les marrons des participants, en tant que "King Conker".

St John Burkett, membre du comité organisateur, a indiqué à l'AFP qu'une enquête était en cours mais que les premiers éléments tendaient à disculper Jakins.

"Nous devons encore rassembler d'autres témoignages. Nous sommes aussi en train d'examiner de près une vidéo", a-t-il déclaré. "Les preuves disponibles semblent exonérer David Jakins mais nous devons encore confirmer cela", a ajouté St John Burkett.

Plus de 200 personnes ont participé à ce championnat du monde, qui s'est tenu devant 2.000 spectateurs et permet de lever des fonds pour des organisations caritatives.

L'origine du jeu est réputée remonter à 1848 sur l'île de Wight, dans la Manche, mais le championnat du monde est organisé depuis 1965.

Il a depuis essaimé hors du Royaume-Uni : un championnat est notamment organisé chaque année en Dordogne, en France.

www.imazpress.com avec l'AFP / redac@ipreunion.com