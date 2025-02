Treize hommes comparaîtront au procès en appel des viols de Mazan à l'automne

Au maximum treize des 51 hommes condamnés en décembre à Avignon, lors du procès des viols de Mazan, comparaîtront à nouveau à l'automne, face à un jury populaire cette fois, devant la cour d'assises du Gard, pour tenter d'obtenir une réduction de leurs peines.

Parmi eux ne figurera cependant pas le "chef d'orchestre" de cette décennie de viols sur Gisèle Pelicot, son ex-mari Dominique, condamné par la cour criminelle de Vaucluse à 20 ans de réclusion criminelle, une peine assortie d'une mesure de sûreté des deux tiers (environ 14 ans).

Le septuagénaire devrait toutefois être appelé à témoigner à la barre, mais uniquement en tant que témoin, lors de cette nouvelle étape judiciaire prévue entre le 6 octobre et le 21 novembre, devant la cour d'assises de Nîmes.

"Nous apprenons, avec Dominique Pelicot, les dates de l'audience d'assises d'appel. Mon client se tient à la disposition des juges d'appel pour réitérer ce qu'il a toujours soutenu: à savoir que chacun des accusés était avisé de la proposition de viol qu'il formulait, avec la sédation de Mme Pelicot", a affirmé à l'AFP son avocate, Me Béatrice Zavarro.

Il n'a lui même pas fait appel car il "refuse" de contraindre "Gisèle à une nouvelle épreuve, à de nouveaux affrontements". Pour Dominique Pelicot, âgé de 72 ans, "Madame Pelicot n'est pas et n'a jamais été son adversaire", avait-elle expliqué préalablement.

- 13 appelants, voire moins ? -

Un choix inverse effectué initialement par 17 de ses 50 coaccusés, ces hommes qu'il avait recrutés sur internet pour venir violer son épouse, droguée aux anxiolytiques, à leur domicile de Mazan (Vaucluse) entre 2011 et 2020.

Quatre se sont depuis désistés, d'où le nombre de 13 accusés à ce second procès, qui cette fois aura donc lieu devant une cour d'assises, c'est-à-dire une cour composée de jurés populaires. La cour criminelle de Vaucluse était elle formée de magistrats professionnels.

D'ici l'ouverture de ce second procès, ces 13 appelants ont cependant encore la possibilité de se désister.

Reconnus pour la plupart coupables de viols sur Gisèle Pelicot, les 50 coaccusés, âgés de 27 à 74 ans, avaient été condamnés à des peines allant de trois ans de prison dont deux avec sursis, pour un retraité jugé pour agression sexuelle, à 15 ans de réclusion criminelle pour un homme venu six fois violer Mme Pelicot.

Cette dernière, devenue une icône féministe, notamment pour avoir refusé que le premier procès se tienne à huis clos, afin que la "honte change de camp" et ne pèse plus sur les épaules des victimes de viols, devrait elle aussi être présente pour ce nouveau procès.

La septuagénaire n'a "pas peur" d'un nouveau procès, avait indiqué à l'AFP Me Antoine Camus, l'un de ses avocats. "Elle entend en être et elle se prépare à affronter ce nouveau procès avec la même détermination et le même courage", avait-il insisté.

- Cold cases -

Le procès de première instance avait provoqué une véritable onde de choc, en France comme à l'étranger, devenant emblématique des questions de violences sexistes et sexuelles et plus largement des rapports hommes-femmes.

Le combat de Gisèle Pelicot "nous oblige tous et doit être poursuivi", avait ainsi commenté le Premier ministre François Bayrou. "Merci Gisèle", avaient réagi sur X les chefs des gouvernements espagnol et allemand Pedro Sanchez et Olaf Scholz.

Même s'il ne comparaîtra donc qu'en tant que témoin, Dominique Pelicot n'en a pas pour autant fini avec la justice. Mis en examen par le pôle "cold cases" de Nanterre, il pourrait encore être jugé pour une tentative de viol en 1999 en Seine-et-Marne, mais surtout un viol suivi de meurtre en 1991 à Paris, celui de Sophie Narme, une jeune agente immobilière de 23 ans.

Jeudi il avait ainsi été auditionné pendant plus de quatre heures sur ces deux dossiers par une juge d'instruction de ce pôle de Nanterre. Il avait alors à nouveau maintenu sa version des faits, ne reconnaissant que son implication dans l'affaire de 1999, après avoir été confondu par son ADN.

