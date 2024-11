Triple infanticide en Haute-Savoie : le corps de la femme retrouvée morte est celui de la mère des enfants

Il s’agit bien du corps de la mère de famille, principale suspecte dans le triple infanticide de à Taninges (Haute-Savoie). Au lendemain de la découverte des corps sans vie de trois enfants, le corps d’une femme avait été retrouvé à Champéry, une commune suisse du canton du Valais située à environ 70 km de Taninges, dans "le véhicule utilisé habituellement par la mère des trois enfant".

Ce jeudi, le parquet confirme bien qu’il s’agit de la mère de famille : "Les autorités suisses ont confirmé l’identité de la personne retrouvée décédée, il s’agit bien de la mère des trois enfants", indique le procureur Boris Duffau dans un communiqué. Il a ajouté ne pas disposer "des résultats d’autopsie" sur les causes du décès de cette institutrice de 45 ans, et ne pas vouloir en dire plus à l’avenir.

- "Plaies par arme blanche" -

Les corps des enfants de cette famille recomposée, deux garçons de 2 et 11 ans, une fille de 13 ans, ont été découverts, mardi à leur domicile à Taninges (Haute-Savoie) par le père de l’un des enfants, qui a donné l’alerte.

Dépêchés sur place, les secours n’ont pu que constater les décès, ont précisé les pompiers. Les autopsies des corps des trois enfants, réalisées par l’Institut médico-légal (IML) de Grenoble, ont confirmé les blessures mortelles par arme blanche, a fait savoir le procureur ce mercredi soir.

La mère des trois enfants, institutrice dans une école primaire d’un village proche, était décrite comme dépressive. Selon Le Dauphiné libéré, la quadragénaire aurait laissé une lettre, avant de prendre la direction des massifs environnant la commune de montagne de 3 500 habitants, située à environ 50 km à l’est de Genève.

Un important dispositif comprenant une soixantaine de gendarmes et un hélicoptère ont été mobilisés pour les recherches, a précisé une source proche de l’enquête.

Une enquête de flagrance pour "homicides volontaires" a été ouverte et confiée aux gendarmes de la brigade de recherches de Bonneville avec l’appui de la section de recherches de Chambéry, a indiqué le procureur de Bonneville, Boris Duffau, dans un communiqué tard mardi.

"L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de la commission des faits", a ajouté le procureur.

AFP