Eure : trois agents tués dans l'attaque d'un fourgon pénitentiaire, un détenu et les assaillants en fuite

Trois agents pénitentiaires sont décédés mardi 14 mai dans une attaque au péage d'Incarville de leur fourgon qui transportait un détenu entre Rouen et Evreux, a-t-on appris de source policière. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a annoncé le déclenchement du plan Epervier. Plusieurs centaines de policiers et de gendarmes sont mobilisés pour retrouver les auteurs des faits (Capture d'écran X)

"Trois agents de la pénitentiaire sont décédés victimes de tirs de fusil à pompe" lors de l'attaque vers 11 heures "à la voiture bélier" au péage d'Incarville dans l'Eure d'un fourgon qui transportait un détenu, a précisé la même source.

Une vidéo de l'attaque a très vite circulé sur les réseaux sociaux

Un détenu a été libéré par les assaillants. Ils ont tous pris la fuite. D'importants moyens de recherches ont été déployés

- Un détenu en fuite -

Selon les informations du Parisien, le détenu a été identifié comme Mohamed A, âgé de 30 ans. "Il est connu pour vol avec effraction, tentative d’homicide, et serait à la tête d'un réseau de stupéfiants".

"L’attaque de ce matin, qui a coûté la vie à des agents de l’administration pénitentiaire, est un choc pour nous tous" a posté Emmanuel Macron sur X (ex Twiter) en début d'après-midi. "Tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime afin que justice soit rendue au nom du peuple français. Nous serons intraitables" a-t-il ajouté..

"Condoléances sincères et attristées aux familles endeuillées et aux agents du ministère de la Justice" a pour sa part écrit Gerald Darmanin sur X. Le plan Épervier a été déclenché (...) Sur mon instruction, plusieurs centaines de policiers et de gendarmes sont mobilisés" a-t-il indiqué.

Bison futé a fait savoir que, sur demande des forces de l’ordre, la route nationale 154 a été fermée dans le sens Évreux-Louviers une "durée indéterminée".

www.imazpress.com avec l'AFP