Ukraine: frappes russes "massives" sur des sites énergétiques

La Russie a lancé durant la nuit une nouvelle attaque "massive" de missiles contre des infrastructures énergétiques en Ukraine, endommageant quatre centrales thermiques et provoquant des coupures de courant, ont annoncé samedi des responsables ukrainiens à Kiev.

De son côté, Moscou a déclaré que l'Ukraine avait mené des attaques de drones parmi les plus importantes à ce jour, sur la région russe de Krasnodar (Sud) et en Crimée annexée. Kiev a indiqué avoir touché deux raffineries de pétrole et une base aérienne militaire.

"La Russie a organisé une nouvelle attaque massive de missiles contre l’Ukraine", a déclaré l'armée ukrainienne dans son point matinal quotidien. Moscou a tiré 34 missiles dont 21 ont été abattus, selon l'armée de l'Air.

"L'ennemi a de nouveau attaqué l'infrastructure énergétique du pays", a écrit sur Facebook le ministre ukrainien de l'Energie Guerman Galouchtchenko, citant des "dommages" sur des installations dans les régions de Dnipropetrovsk (centre-est), Ivano-Frankivsk et Lviv (Ouest).

Ces deux dernières régions sont proches des frontières de l'Union européenne et situées à des centaines de kilomètres des lignes de front.

Selon Kiev, Moscou qui a lancé son offensive sur l'Ukraine le 24 février 2022 intensifie ses attaques aériennes et terrestres avant les célébrations du 9 mai commémorant la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie lors de la Deuxième guerre mondiale et alors que l'Ukraine attend l'arrivée d'armes américaines essentielles.

L'opérateur privé ukrainien DTEK a indiqué que quatre de ses centrales thermiques avait été "gravement endommagées" par les frappes nocturnes "massives".

L'opérateur public Ukrenergo a expliqué avoir déconnecté par mesure préventive sa principale ligne électrique dans l'Ouest du pays et a demandé à tous les utilisateurs ukrainiens de limiter leur consommation d'électricité.

- "Parcimonie" -

"Nous demandons à tous les consommateurs d'utiliser l'électricité avec parcimonie", selon un communiqué d'Ukrenergo. "L'industrie se voit demander de maximiser les importations d'électricité et d'utiliser des sources alternatives".

Dans la région occidentale de Lviv, le gouverneur Maksym Kozytskyï a appelé sur Telegram les habitants à s'abstenir d'utiliser en fin de journée et début de soirée des équipements consommant beaucoup d'électricité, par exemple des bouilloires, des fers à repasser, des fours à micro-ondes ou des machines à laver pour préserver l'offre d'électricité.

Deux personnes ont été tuées et onze autres blessées dans des bombardements séparés.

Une personne est morte samedi dans un village proche de la frontière russe dans la région de Kharkiv (Nord-Est) selon les services de secours ukrainiens. Une autre a été tuée dans un bombardement sur la région de Kherson (Sud), selon la police ukrainienne qui a également fait état de huit blessés.

Deux personnes ont également été blessées à Kryvyi Rih dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), a précisé sur Telegram le gouverneur régional Serguiï Lysak. Les services d'urgence ont fait état d'un autre blessé dans la région de Kharkiv.

L'Ukraine a pour sa part lancé une attaque massive de drones durant la nuit sur la région méridionale russe de Krasnodar.

Selon une source de la défense ukrainienne, des drones ont frappé deux raffineries de pétrole et une base aérienne militaire dans cette région située à l'est de la péninsule de Crimée annexée par la Russie en 2014.

- Incendie -

"Des drones ukrainiens ont frappé les colonnes de distillation atmosphérique des raffineries d'Ilsky et de Slaviansk", selon cette source les qualifiant d'"installations technologiques clefs".

Des responsables russes de la région de Krasnodar ont fait état d'un incendie dans une raffinerie de Slaviansk-sur-Kuban. Cette dernière a dû stopper son activité, ont rapporté des médias d'Etat russe citant un représentant de l'exploitant

Des photos et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent un grand incendie faisant rage durant la nuit sur le site après une série d'explosions.

Le ministère russe de la Défense avait annoncé plus tôt samedi que 68 drones ukrainiens avaient été interceptés durant la nuit, dont 66 au dessus de la région de Krasnodar et deux autres dans la péninsule de Crimée.

Kiev a a multiplié ses attaques contre la Russie ces dernières semaines en visant notamment des sites énergétiques.



AFP