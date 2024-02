Ukraine : un bébé tué dans une frappe russe dans le nord-est

Un bébé de deux mois a été tué et trois femmes ont été blessées mardi dans une frappe russe dans le nord-est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegoubov.

"Vers 02H30 du matin (04h30, heure de La Réunion), un hôtel de trois étages a été détruit à Zolotchiv (...), à la suite de deux frappes de missiles S-300 par les occupants" russes, a indiqué le responsable sur Telegram.

"Un enfant de deux mois est mort. Trois femmes ont été blessées et sont hospitalisées", a-t-il déploré.

Selon le responsable, le bébé était "né le 4 décembre 2023" et les trois femmes blessées "par des éclats d'obus" sont âgées de 21, 28 et 39 ans.

La mère de l'enfant décédé fait partie des personnes hospitalisées, a précisé M. Synegoubov.

Au total, selon lui, "sept maisons, 19 infrastructures civiles (magasins, cafés, kiosques), et deux bâtiments locaux administratifs" notamment ont été "endommagés" dans la frappe nocturne russe.

Le parquet général, la police nationale et les secouristes ukrainiens ont diffusé plusieurs photos montrant notamment un toit enchevêtré, et des pompiers s'affairant dans les décombres en pleine nuit.

Zolotchiv est une petite ville située au nord de Kharkiv, à moins de 25 km de la frontière avec la Russie, et comptait avant l'invasion russe en 2022 près de 8.000 habitants.

Plus au sud, le corps d'un homme de 59 ans a été découvert dans la région de Kherson dans les décombres d'un immeuble touché par un autre bombardement nocturne russe, selon les services du procureur régional.

AFP