Un athlète paraplégique verbalisé pour s'être installé sur une place handicapée dans le TGV

Le 13 janvier, le para-athlète Axel Alletru a écopé d'une amende de 149 euros pour avoir occupé "abusivement" une place réservée aux personnes à mobilité réduite (PMR) le TGV Lille - Paris. Pourtant, l’homme de 34 ans est un athlète handisport professionnel.

Ce jour-là, le trentenaire voyageait en béquilles. Or, la place était réservée aux personnes en fauteuil roulant, matériel que le sportif allait justement chercher à Paris...

Paraplégique, Axel Alletru pensait être dans son bon droit. Pourtant, lors d’un contrôle des billets, il reçoit une contravention. Comme l’atteste sa photo postée sur les réseaux sociaux, celui qui a porté la flamme l’été dernier, doit s’acquitter d’un montant de 149 euros. "Une amende pour être… pas assez handicapé ?" écrit-il sur ses réseaux sociaux.

"Je suis une personne en situation de handicap, para-athlète, je suis paraplégique incomplet, ce qui veut dire que je passe 90 % de mon temps en fauteuil roulant et 10 % de mon temps en béquilles pour des cas urgents", a-t-il expliqué à BFM TV. Axel Alletru raconte s’être assis sur cette place car la personne qui avait pris son billet de train n’avait pas fait attention et sa place se situait à l’étage et il lui était impossible d’y accéder.

"Le handicap ne se limite pas à une chaise roulante"



Axel Alletru, un athlète handisport professionnel, s'est fait verbalisé dans un TGV après s'être assis à une place réservée aux handicapés pic.twitter.com/uAEYPNcKML — BFM Grand Lille (@BFMGrandLille) January 15, 2025

Le champion d’Europe de para-natation à six reprises a bien tenté de négocier, en vain. "Je lui ai dit que je voulais bien aller à ma place mais qu’elle se trouvait malencontreusement à l’étage. Comment fait-on ? Elle m’a expliqué que si je restais à cette place fauteuil, je devais avoir une amende que c’était non négociable", peste-t-il.

- Un traumatisme vécu par le para-athlète -

Un moment d’humiliation – "un traumatisme" selon ses mots employés. "On sort des Jeux olympiques et paralympiques, comment peut-on faire face à une situation comme celle-ci ?" se demande-t-il.

Axel Alletru regrette surtout que la contrôleuse n'ait pas pris la peine de vérifier s’il était habituellement catégorisé comme voyageur PMR avec fauteuil roulant, bénéficiant du service "Accès Plus" de la SNCF.

10 fois champion de France et 6 fois champion d’Europe en natation handisport, Axel Alletru explique "partager cela pour interpeller et faire évoluer les mentalités : arrêtons de réduire le handicap à des clichés ou des règles absurdes".

- La SNCF s'explique -

La para-athlète est entré en contact avec la SNCF pour comprendre les raisons de cette amende. "Il y a des discussions avec eux, même si je suis conscient que j’ai eu tort sur le fait que je n’avais pas le bon billet, la SNCF a reconnu le comportement très inapproprié de leur agent", avoue l’homme.

De son côté, contactée par Paris Match, la SNCF a indiqué "prendre très au sérieux" le témoignage d’Axel Alletru et se dit "navrée que son voyage ne se soit pas déroulé comme il l’aurait souhaité". En revanche, elle maintient la version affirmant que le para-athlète était installé sur un siège sans en avoir fait la réservation.

"Il n’avait pas fait de réservation pour ce siège et ne voyageait pas en fauteuil roulant. Il n’était pas non plus dans la voiture réservée à l’origine (mais 7 voitures plus loin) ni dans la classe réservée. Par ailleurs, lors de la réservation du billet, la préférence du siège n’a pas été renseignée", précise-t-elle.

