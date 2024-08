Un avion Fouga Magister civil s'abîme en mer dans le sud de la France, le pilote tué

Semaine macabre pour l'aviation.

Un avion civil Fouga Magister s'est abîmé en mer vendredi au large du Lavandou, dans le sud de la France, avec le pilote resté coincé dans l'habitacle, deux jours après la mort de deux militaires dans la collision de leur Rafale dans l'est.Il s'agit d'un homme d'environ 65 ans, né en 1959, a précisé à l'AFP Samuel Finielz, le procureur du Var.L'avion à réaction biplace subsonique, mythique et très prisé des amoureux de l'aviation mais dépourvu de siège éjectable, se produisait juste avant une démonstration de la Patrouille de France (PAF), selon un porte-parole de l'Armée de l'Air et de l'Espace (AAE).Il s'est abîmé en mer sans possibilité pour le pilote de s'en éjecter. Son corps a été retrouvé rapidement par les secours, coordonnés par le Cross Med, la Direction interrégionale de la mer Méditerranée, "avec des moyens du service départemental d'incendie et de secours du Var et de la gendarmerie maritime", selon la préfecture dans un communiqué.L'office du tourisme du Lavandou a indiqué à l'AFP que le meeting avait été interrompu et définitivement annulé. "Compte-tenu des tragiques circonstances, la PAF a annulé la démonstration et est repartie sur la base de Hyères" (Var), a précisé le porte-parole militaire à l'AFP.- La "Solidarité" de l'armée -Des images sur les réseaux sociaux, authentifiées par l'AFP, montraient l'appareil légèrement désaxé et manifestement sans contrôle, s'abîmer au milieu d'embarcations de plaisanciers. Il appartenait à un collectionneur ou une entreprise privée, selon la préfecture."Les pilotes et l'ensemble de la communauté de l'armée de l'Air et de l'Espace témoignent de leur solidarité dans ces moments difficiles", a indiqué l'AAE dans un message sur X.Selon le parquet de Toulon, l'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens. "Sur les circonstances, on y verra plus clair demain ou après-demain", a indiqué une source proche du dossier.Le Fouga Magister, mis en circulation dans les années 50, a longtemps fait les beaux jours de la PAF, notamment pour sa grande maniabilité. Il a cessé en 1980 d'équiper la Patrouille, désormais sur Alpha Jet. Il a aussi quitté l'armée en 1996 et fait désormais la fierté de quelques aéroclubs privés.Ce drame, même s'il concerne un civil, intervient deux jours après la mort de deux pilotes d'un avion de chasse Rafale tués dans la collision avec un autre appareil au cours d'un exercice de combat dans le secteur de Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle).Le pilote du premier Rafale s'était éjecté et avait été récupéré blessé par les secours, tandis que de vastes opérations de recherches avaient été entamées pour retrouver les deux occupants de l'autre aéronef, un biplace.Le président de la République a annoncé leur décès mercredi soir. Une enquête judiciaire a été ouverte à Metz pour déterminer les causes du drame. Le Bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'État (BEA-E) s'est pour sa part saisi de l'enquête de sécurité, comme c'est l'usage en pareille situation.