Un avion français pris pour cible par un radar de l'armée russe en mer Baltique

Tension en mer Baltique. La prise pour cible d'un avion de patrouille maritime français par un radar de l'armée russe constitue une mesure "d'intimidation" qui n'est "pas acceptable", a affirmé le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, vendredi 17 janvier.

Alors que l'Atlantique-2 de la Marine nationale effectuait un vol de surveillance dans le cadre de l'opération Baltic Sentry de l'Otan, lancée en réaction aux dégradations de câbles sous-marins, dont est soupçonnée la Russie, il a été victime d'une "tentative de brouillage" ainsi que d'une "désignation par un radar de conduite de tir", selon une communication de l'armée française.

Il a été "la cible de mesures d'intimidation russes", estime sur X le ministre. "Il patrouillait en espace aérien international au-dessus de la mer Baltique (...), et a été illuminé par le radar de conduite de tir d'un système de défense sol-air S400." "Cette action agressive russe n'est pas acceptable", déclare-t-il."Nos armées continueront d'agir pour défendre la liberté de navigation dans les espaces aériens et maritimes internationaux", ajoute-t-il.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 français a été la cible de mesures d'intimidation russes.



Il patrouillait en espace aérien international au-dessus de la mer baltique, dans le cadre d’une opération de l’OTAN, et a été illuminé par le… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) January 17, 2025

Ce type d'incident, "assez grave", est "assez répandu" et "dépasse largement les frontières de l'Europe", a estimé le général américain Christopher Cavoli, commandant des forces de l'Otan en Europe, lors d'un point presse jeudi à Bruxelles.Il a été "la cible de mesures d'intimidation russes", estime sur X(Nouvelle fenêtre) le ministre. "Il patrouillait en espace aérien international au-dessus de la mer Baltique (...), et a été illuminé par le radar de conduite de tir d'un système de défense sol-air S400." "Cette action agressive russe n'est pas acceptable", déclare-t-il."Nos armées continueront d'agir pour défendre la liberté de navigation dans les espaces aériens et maritimes internationaux", ajoute-t-il.

Ce type d'incident, "assez grave", est "assez répandu" et "dépasse largement les frontières de l'Europe", a estimé le général américain Christopher Cavoli, commandant des forces de l'Otan en Europe, lors d'un point presse jeudi à Bruxelles.