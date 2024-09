Un doublé pour Thomas Peyroton-Dartet et Alexandre Leauté en cours en ligne en cyclisme

Ce samedi 7 septembre 2024, le cyclisme français remporte deux nouvelles médailles : de l'argent pour Thomas Peyroton-Dartet et du bronze pour Alexandre Leauté en course en ligne en catégorie C1 et C3. Les deux tricolores avaient déjà décroché un doublé dans la semaine sur l'épreuve de course contre-la-montre (Photo : AFP)

