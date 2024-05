Un entrepreneur français s'est rendu dans l'espace

Un entrepreneur français passionné d'aviation s'est rendu dimanche dans l'espace à bord d'une fusée de Blue Origin, près de deux ans après le dernier vol de l'entreprise américaine avec équipage.

Sylvain Chiron a décollé à bord de la petite fusée New Shepard depuis l'ouest du Texas avec cinq autre passagers à 09H36 locales (14H36 GMT), atteignant l'espace pendant un vol d'une dizaine de minutes.Ce Savoyard amateur de sensations fortes, qui a confié avant le vol à l'AFP "vivre son rêve de gosse" en se rendant dans l'espace, était arrivé jeudi sur le site de Launch site one, la base de Blue Origin en plein désert texan. "J'ai baigné assez jeune dans l'aéronautique. Je voulais vraiment devenir astronaute", a ajouté l'homme de 52 ans passionné d'aviation.Les vols de Blue Origin, fondée par le multi-milliardaire et actionnaire principal d'Amazon Jeff Bezos, ne durent qu'une dizaine de minutes, à l'image de celui de dimanche, mais permettent aux passagers d'admirer la courbure de la Terre et de flotter brièvement dans la capsule.Selon Sylvain Chiron, Blue Origin a reçu "des milliers de candidatures". Il estime avoir été sélectionné grâce à un dossier démontrant sa "passion dévorante pour l'espace".Le prix du billet est tenu secret. "Oui c'est cher" mais "pas complètement fou non plus", a seulement indiqué le Français.- "Surmonter ses peurs" -L'entreprise a emmené 37 personnes au-dessus de la ligne de Karman, qui marque à 100 km d'altitude la frontière de l'espace selon une convention internationale.L'opportunité est extrêmement rare: seuls dix astronautes français se sont rendus dans l'espace, dont le dernier en date est Thomas Pesquet - sa deuxième mission, la plus récente, date de 2021.En 2023, la Franco-Italienne Ketty Maisonrouge avait volé avec une entreprise concurrente de Blue Origin sur ce créneau des vols courts, Virgin Galactic.La fusée New Shepard décolle à la verticale, propulse la capsule qui se détache en vol, atteint l'espace puis retombe avant d'être freinée par des parachutes et d'atterrir.La mission de dimanche, nommée NS-25, a été le premier vol avec équipage de cette fusée depuis août 2022.En septembre de la même année, un vol sans humain à bord s'était soldé par le crash de l'étage de propulsion de la fusée. Le système d'éjection automatique de la capsule - où se trouvent les passagers lors d'un vol habité -, s'était déclenché et elle était retombée au sol, ralentie par ses parachutes.Après une enquête du régulateur américain de l'aviation (FAA), Blue Origin a procédé à des modifications et réalisé un nouveau vol sans équipage en décembre 2023.Sylvain Chiron concède que l'aventure n'est "pas complètement dénuée de risque"."Ceci étant, il faut savoir surmonter ses peurs si on veut faire des choses dans la vie", a-t-il estimé.Ce risque est l'une des raisons pour lesquelles il rejette le terme de "tourisme spatial", qui évoque plutôt selon lui l'image d'"une croisière" avec "une pina colada".Ayant obtenu son brevet de pilote privé dès 16 ans, il s'est finalement orienté vers des études de commerce aux Etats-Unis, avant de fonder une brasserie artisanale en Savoie, la Brasserie du Mont-Blanc.Il espère aujourd'hui devenir une source "d'inspiration pour les jeunes", afin de leur montrer qu'il "ne faut pas baisser les bras. Il faut poursuivre ses rêves et avec un peu de chance, on peut les vivre".- Sénior à bord -Parmi les autres passagers dimanche se trouvait Ed Dwight, né en 1933 et qui avait été pressenti pour devenir le premier Afro-Américain à aller dans l'espace, mais n'en a finalement jamais eu l'opportunité.Ed Dwight est par la suite devenu sculpteur et son travail, exposé dans les musées, met notamment en lumière l'histoire et des personnalités afro-américaines.A 90 ans, il est devenu dimanche la personne la plus âgée à avoir atteint l'espace, battant de quelques mois seulement l'acteur ayant incarné l'emblématique capitaine Kirk de la série Star Trek, William Shatner.Ce dernier avait lui aussi volé à 90 ans à bord de la fusée de Blue Origin. Jeff Bezos lui-même avait participé au premier vol habité de l'engin, en juillet 2021.