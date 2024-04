Un jeune de 15 ans meurt poignardé lors d'une rixe à Châteauroux

Un mineur de 15 ans est décédé samedi soir à Châteauroux dans une bagarre à l'arme blanche. Interpellé environ deux heures après la bagarre, le suspect, également âgé de 15 ans, a été placé en garde à vue, ainsi que sa mère, âgée de 37 ans qui pourrait être impliquée, selon le parquet.

La rixe est survenue samedi vers 18H00 sur la voie publique et la victime est décédée à l'hôpital dans la soirée, a précisé la procureure dans un communiqué.

Interpellé environ deux heures après la bagarre, le suspect, âgé de 15 ans également, a été placé en garde à vue, selon Mme Auboin. L'auteur présumé "n’a jamais été condamné par la justice et son casier est vierge de toute condamnation", d'après la magistrate.

Des témoignages permettaient de soupçonner que la mère de l'adolescent suspect pourrait être impliquée dans les faits de samedi, selon la procureure. La femme, âgée de 37 ans et sans aucun antécédent judiciaire, a également été placée en garde à vue.

- Enquête pour homicide volontaire -

Sans antécédent judiciaire, l’adolescent poignardé, apprenti cuisinier et fils de restaurateur, était accompagné d’un ami, apprenti comme lui, au moment des faits, selon une source proche du dossier.

Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la police judiciaire d'Orléans et au service départemental de police judiciaire du commissariat de Châteauroux et une autopsie de la victime a été ordonnée par le parquet.

La procureure a précisé que deux procédures pénales concernaient l'auteur présumé de cet homicide, dont l’une pour des faits de vols aggravés avec violences.

Il avait été mis en examen "pour des faits de nature correctionnelle" et placé sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction le 22 avril, "seule mesure de sûreté prévue par le code de la Justice pénale des mineurs vu son âge, sans condamnation antérieure".

Selon un témoin interrogé par un correspondant de l'AFP, ce mineur faisait partie d'un groupe d'agresseurs qui a sévi une semaine plus tôt dans un parc de Châteauroux et "qui avaient encerclé un homme de 22 ans" et l'avaient agressé. Ce témoin a dit avoir "accouru" et "filmé la scène" pour mettre un terme à cette agression.

Le maire de Châteauroux Gil Avérous a demandé de ne pas "stigmatiser, Saint-Denis est d’ordinaire un quartier calme".

La mort de cet adolescent survient après plusieurs faits de violences entre jeunes qui ont fortement marqué l'opinion, comme le passage à tabac mortel à Viry-Châtillon de Shemseddine, 15 ans, près de son collège.

