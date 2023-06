Un surfeur a trouvé une Rolex au fond de l’océan… et elle fonctionne toujours

Une montre à plus de 10.000 euros

Matt Cuddihy, un surfeur australien, a fait une découverte étonnante, en ce début du mois de juin 2023. En ramassant des déchets dans les fonds marins, il est tombé sur une Rolex en état de marche.

C’est en s’adonnant au snorkeling (nage avec masque et tuba à la surface de l’eau pour observer les fonds marins) et au ramassage de déchets que le surfeur a découvert au large de Noosa (Australie) cette Rolex Submariner ref. 5513, un modèle qui se négocie à plus de 10.000 euros.

"J’ai pris une photo avec ma GoPro [une petite caméra waterproof], et j’ai immédiatement ri en pensant que ça devait être une contrefaçon de Bali", sourit le surfeur, sur le site Fratellowatches.

Australian Surfer Finds Rolex Submariner In The Pacific Ocean ????https://t.co/PUqQYHxb47 — Moisés ???????? (@moisescolon) June 14, 2023

Mais non, même à plusieurs mètres sous l'océan, la montre fonctionne toujours.

