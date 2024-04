Un télésiège secoué par des vents violents en Italie

À la station de ski de Breuil-Cervinia en Italie des rafales atteignant les 110 km/h ont été mesurées ce jeudi 28 mars 2024. De quoi fortement remuer le télésiège et ses derniers passagers. Heureusement, même si des skieurs étaient présents, aucun blessé n’est à déplorer (Photo : AFP)

Sur la vidéo partagée sur les réseaux sociaux, notamment par le compte "Météo Vallée d’Aoste", on aperçoit les télésièges s’agiter violemment de gauche à droite.

L’agence météo de la Vallée d’Aoste ajoute que, selon ses données, "le vent est passé en très peu de temps de 20-30 km/h à 110 km/".

Dans un communiqué, la station précise que "l’installation était déjà fermée au public en raison de la dégradation soudaine des conditions et que les derniers passagers se dirigeaient vers la station en amont".

"Lors de la phase de déchargement de la ligne, qui a eu lieu en toute sécurité et selon les procédures, on a enregistré une nouvelle augmentation du vent", peut-on lire.

L’intervention rapide des employés a permis de réduire les risques. La station rassure ceux qui s’inquiètent : "Toutes les personnes à bord sont arrivées à destination sans conséquences".

Le compte météo de la Vallée d'Aoste, à l'origine de la diffusion des images, a publié un nouveau message ce vendredi 29 mars sur Instagram, rappelant à chacun de consulter les prévisions météo avant de s'aventurer en montagne : "La vidéo du blizzard à Cervinia a fait le tour des médias sociaux, mais il est également important de sélectionner le message à faire passer avec ce type de contenu. Nous pensons qu'il est important d'aborder les situations de mauvais temps avec prudence et de ne pas s'aventurer en altitude en se disant 'peut-être que les prévisions vont changer'. Ce n'est pas le cas, on peut arriver préparé et éviter des situations dangereuses".

