Un torrent de vin rouge déferle sur les rues du Portugal

La scène est totalement surréaliste. 2,2 millions de litres de vin rouge se sont écoulés dans les rues de Sao Lourenço do Bairro, au Portugal, dimanche 10 septembre. En cause : l’éclatement de deux cuves de la distillerie locale Levira, selon "Diaro de Coimbra".

"Le torrent a suivi le chemin descendant de la rue, la distillerie étant située sur un terrain en pente, puis le vin a inondé la route et les terrains, et est entré dans au moins une cave", rapportent nos confrères.

WATCH: Streets flooded with wine after tanks burst at Levira, Portugal distillery pic.twitter.com/GReBurByxN — BNO News (@BNONews) September 11, 2023

Devant l’ampleur de la fuite, les autorités locales ont notamment craint une contamination de la rivière locale, la Certima. Par chance, elles sont parvenues à détourner la course folle du précieux breuvage pour le conduire directement… à la station d’épuration.

La distillerie s’est excusée après l’incident : "Nous assumons l’entière responsabilité des coûts liés aux réparations et au nettoyage des dégâts. Nous faisons notre possible pour résoudre la situation le plus rapidement possible", écrivent-ils. Aucun blessé n’est à déplorer. Il y a seulement des dégâts matériels.

