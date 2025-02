Un zoo chinois peint des ânes pour les faire passer pour des zèbres

En Chine, un zoo a décidé de peindre grossièrement deux ânes avec des rayures noires et blanches afin de les faire passer pour… des zèbres. Mais les visiteurs n’ont pas été dupes bien longtemps face à ces "zèbres" de contrefaçon.

Sur les réseaux sociaux chinois, les internautes ont massivement partagé leur stupéfaction et leur colère face à cette supercherie grossière.

Recently, videos posted by netizens claimed that an amusement park in Zibo, East China's Shandong Province, was disguising a #donkey as a #zebra, sparking widespread discussion. In response, park staff confirmed that the "zebra" was indeed a donkey, and the move was intended to… pic.twitter.com/iHlHOYvDpZ