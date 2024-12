Une Américaine fait don de plus de 2.500 litres de lait maternel

Une Américaine de 36 ans a fait don de plus de 2.000 litres de lait maternel. Un record mondial qui a permis de nourrir près de 350.000 bébés prématurés, selon le centre de collecte américain.

Elle s’appelle Alyse Ogletree, elle a 36 ans et est originaire de Flower Mound au Texas (États-Unis). Cette mère de famille a donné plus de 2.500 litres de lait maternel à des associations caritatives.

"J’ai un grand cœur. Le don de lait était pour moi une façon de donner en retour. La Mothers' Milk Bank m’a dit que chaque once (mesure de poids anglo-saxonne) de lait servirait à nourrir trois bébés prématurés. Si le chiffre de trois onces est exact, j’ai aidé plus de 350.000 bébés", témoigne l’Américaine.

