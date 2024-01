Une bouteille jetée à la mer par une Américaine trouvée à 6.000 km en Gironde

Une bouteille avec une lettre à l'intérieur a été découverte, à Venday-Montalivet, en Gironde, le 3 janvier 2024. Le courrier a été écrit par une Américaine et a parcouru plus de 6.000 km. À l'intérieur, une lettre écrite par une Américaine dans laquelle elle s'adresse à son père décédé, mort en 2021.

En parcourant rapidement le courrier, il découvre qu'elle a été jetée dans l'océan à Provincetown, au Massachusetts, aux États-Unis...

L'Américaine qui a écrit la lettre voulait envoyer un message à son père, ancien patron d'un bateau remorqueur. Peu après son décès, sa fille a couché ses pensées sur le papier et a décidé de lui rendre hommage en jetant le courrier dans l'océan.

"Tous les gens qui te connaissent t'aimaient, t'admiraient et te respectaient pour ce que tu étais. J'aimais simplement te regarder ici en ville où les gens s'approchaient de toi avec joie et une vraie empathie", écrit-elle, dans la lettre datée du 19 mars 2022.

L'homme qui a retrouvé la lettre a pu par la suite échanger avec l'Américaine. "J'ai reçu des appels d'un numéro français et j'ai refusé de les prendre, j'ai cru que c'était une erreur. Quand j'ai reçu les messages, je me suis dis 'c'est pas possible'. J'étais abasourdi, j'ai dû m'arrêter, j'étais en voiture, j'étais très heureuse", a-t-elle expliqué sur BFMTV.

