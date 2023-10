Manifestation à Quimper : une catapulte pour faire face aux forces de l’ordre

Ce samedi 30 septembre 2023, a eu lieu une manifestation à Quimper (Finistère) pour protester contre l'accès régulé pendant la nuit aux urgences de l'hôpital de Carhaix. Lors de cette mobilisation, pas de jets de galets, de cocktail. Non... les manifestants ont dressé une catapulte face à la préfecture et aux forces de l’ordre.

"Carhaix, Carhaix, résistance !", scandaient les manifestants, comme en témoignent les images diffusées sur les réseaux sociaux par le quotidien régional Ouest France.

Cette manifestation, qui a mobilisé environ 750 personnes, avait pour objectif d'obtenir une modification du fonctionnement nocturne des urgences de Carhaix, commune de 7.300 habitants du centre-Bretagne située à environ une heure de route du CHU de Brest.

En effet, depuis cet été, le service des urgences de l’hôpital fonctionne avec une régulation en soirée et pendant la nuit, entre 18h30 et 8h du matin, passant par un appel préalable des patients au 15. En cause : le manque de médecins urgentistes à Carhaix.

Cette manifestation reflète la colère des habitants à vif depuis la mort tragique d'un bébé de 6 mois qui n'a pas pu être secouru à temps. L'enfant est décédée des suites de difficultés respiratoires dans la nuit du 27 ou 28 septembre.

