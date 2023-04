Une (future) maison sur la planète Mars

Pour simuler la vie sur Mars, la NASA met en place “Mars Dune Alpha”, une maison de 160m2 conçu à Houston. Quatre personnes volontaires y seront isolées et confinées plus d’un an à partir de juin 2023.

Dans cet habitat, plusieurs espaces ont été créés. Salades, légumes verts ou encore tomates, une pièce aménagée permettra de cultiver des plantes. Une salle de sport et une salle de soins médicaux seront également à disposition.

Les volontaires pratiqueront pendant toute une année d'expérimentation des activités similaires à celles qu'ils devront pratiquer sur Mars. Un sas est installé pour simuler les sortie à l'extérieur de la maison. Dans un faux espace extérieur, les quatre participants auront à disposition une serre, une station météo et un panneau solaire pour leurs différentes activités de maintenance.

La maison a été imprimé en 3D, une technologie étudiée par la NASA pour construire des habitats à la surface de la Lune et autres planètes.