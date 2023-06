Une lanceuse de poids court le 100m haies pour éviter la disqualification de son pays

Lors du championnat d’Europe d’athlétisme par équipes, samedi 24 juin à Chorzow en Pologne, la sextuple championne de Belgique de lancer de poids a réalisé un exploit tout à fait insolite. Pour éviter la disqualification de son équipe, Jolien Boumkwo, lanceuse de poids belge, s'est élancée sur la piste pour courir le 100 m haies. Anne Zagré, hurdleuse en titre, avait déclaré forfait et n'avait pas de remplaçante.

Avec beaucoup de courage et un esprit d'équipe hors du commun, Jolien Boumkwo a parcouru les 100 mètres en 32''81, franchissant la ligne d'arrivée près de 20 secondes après l’Espagnole Teresa Errandonea (13''22).

Every point *does* count at the European Team Championships!



Seventh in the shot put, Jolien Boumkwo ???????? steps in for the 100m hurdles at the very last minute in #Silesia2023! ???? #EG2023



