Une mission de SpaceX décolle pour réaliser la première sortie spatiale privée

Un milliardaire, un pilote et deux employées de SpaceX ont décollé mardi de Floride pour une mission qui doit marquer une nouvelle étape dans l'exploration commerciale de l'espace, avec la première sortie spatiale privée de l'histoire.

"Décollage de Polaris Dawn !" a annoncé l'entreprise d'Elon Musk sur le réseau social X du milliardaire, pour illustrer une photo de la fusée Falcon 9 prise au moment de son décollage depuis le Centre spatial Kennedy.Le décollage avait plusieurs fois été reporté ces deux dernières semaines, notamment en raison de mauvaises conditions météo.Le commandant de cette mission, prévue pour durer cinq jours et nommée Polaris Dawn, est le milliardaire américain Jared Isaacman, qui collabore depuis plusieurs années avec l'entreprise d'Elon Musk et finance en partie le voyage, dont le coût n'a pas été révélé.L'un des principaux objectifs est de tester les toutes premières combinaisons de l'entreprise destinées au vide spatial - blanches et au look futuriste."J'imagine qu'un jour, beaucoup de gens ou même des familles sautilleront sur la surface lunaire dans leurs combinaisons SpaceX", a déclaré Jared Isaacman lors d'une conférence de presse le mois dernier. "C'est un immense honneur d'avoir la possibilité de les tester lors de ce vol."La sortie doit être retransmise en direct lors du troisième jour de la mission.Le vaisseau doit préalablement s'aventurer à une altitude de 1.400 km, le plus loin pour un équipage depuis les missions lunaires Apollo.- Entraînement intensif -C'est la première fois que des employés de SpaceX se rendront dans l'espace: Sarah Gillis est chargée pour l'entreprise de l'entraînement des astronautes, et Anna Menon a travaillé pour la Nasa avant de rejoindre SpaceX.Elles seront ainsi les femmes ayant voyagé le plus loin de la Terre.Le quatrième passager est le pilote Scott Poteet, un ancien de l'armée de l'Air américaine et proche de Jared Isaacman.Les quatre aventuriers ont suivi un entraînement intensif depuis plus de deux ans.Lors de la sortie spatiale, le vaisseau Dragon de SpaceX n'étant pas équipé de sas, l'équipage entier sera exposé au vide spatial une fois l'écoutille ouverte. Deux passagers resteront à bord, tandis que deux autres s'aventureront à tour de rôle à l'extérieur, durant environ 15 minutes chacun.Tout en restant accrochés à la capsule, ils effectueront des mouvements pour tester les nouvelles combinaisons."On donnera un peu l'impression de danser", a prévenu Jared Isaacman.Patron de l'entreprise financière Shift4, il s'est déjà rendu dans l'espace en 2021 à bord d'une autre mission orbitale de SpaceX qu'il avait affrétée, Inspiration4, la première à ne comporter aucun astronaute professionnel.Polaris Dawn inaugure le programme Polaris, annoncé en grande pompe il y a deux ans et demi.Après une deuxième mission similaire, la troisième doit elle être le premier vol avec équipage de la méga-fusée Starship de SpaceX, actuellement en développement et destinée à des voyages vers la Lune et Mars.